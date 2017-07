Národní park Šumava zve do divočiny i na desítky programů

Šumava - Může se zdát, že nabídka Národního parku Šumava, co se týče přírodních zajímavostí, se už desítky let nemění, ale není tomu tak. Dynamika šumavské přírody je úžasná a mnohdy i nepředvídatelná. Příroda, které jsme na určitém prostoru národního parku (cca 24%) ponechali maximální svobodu s tím, že do jejího vývoje nebudeme aktivně zasahovat, ukazuje, co umí.

Národní park Šumava, ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

„Je to deset let, co část Šumavy změnil orkán Kyrill. Vyvrátil nebo zlámal statisíce vzrostlých stromů a v místech, které se nechaly přirozenému vývoji, nastoupil kůrovec. Ten před našima očima přeměnil vzrostlý zelený les v prostor, kde zůstaly souše. Jenže v těchto místech les nezanikl – naopak zde dostala šance pro život další generace stromů, která čekala mnohdy desítky let na svoji šanci. Teď ji má a za těch necelých deset let nám předvádí, že tu šanci „chytla za pačesy,“ vysvětluje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.



„Tam, kde jsme lidskýma očima viděli zkázu a smrt, teď můžeme pozorovat zase soutěž o místo na slunci mezi tisícovkami stromků na každém hektaru lesa, jenž někteří po Kyrillu považovali za suchou poušť, kde už nic neporoste. I proto je tedy každý rok mnoho nového a vyplatí se sem pravidelně vracet a třeba se jít podívat na místa, kde se nám právě po orkánu Kyrill otevřely nové výhledy, protože i ty už pomalu zarůstají novou generací lesa,“ dodává Pavel Hubený.



Obnovující se les po nejrůznějších větrných a kůrovcových kalamitách je možné vidět například v okolí Pramenů Vltavy, Březníku, Poledníku, ale také v karech Plešného jezera, či jezera Laka.



Přitom na jezero Laka nebo třeba na Černé jezero je možné využít služeb tzv. „Partnerských kočích Národního parku Šumava“, kteří v povozech tažených koňmi vozí turisty právě k těmto cílům.



„Partnerští kočí vozí turisty už třetím rokem. Ke dvěma vozkům Radku Ipserovi, který nabízí svezení s výkladem ze Špičáckého sedla od hotelu Karl na Černé jezero nebo v okolí Železné Rudy a Petru Procházkovi se synem, kteří jezdí především z Nové Hůrky k jezeru Laka, přibyl Petr Foist, který má se svými koňmi základnu v Hamrech a vozí turisty za krásami CHKO - Úhlavským luhem, k Brčálnickým mokřadům, nebo třeba k Bílé strži a pod vrchol Ostrého,“ vyjmenovává mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.



Jízdy je vždy třeba sjednávat předem, přímo s partnerskými kočími. Kontakty jsou uvedeny na stránkách www.npsumava.cz, kde si můžete také vybrat z více než stovky programů pro veřejnost, které by vás zajímaly a to od nejrůznějších tvořivých dílen pro děti až po komentované vycházky. Jedna z nich se odehraje na konci srpna, konkrétně 26.8.2017, kdy zájemce provede po Medvědí stezce, tedy po nejstarší naučné stezce na Šumavě, která vznikla přesně před 50 lety, biolog Alois Pavlíčko.



„V současné době vrcholí přípravy na největší letošní akci Správy NP Šumava „Den šelem“, který se uskuteční v sobotu 15. července u informačního střediska Rokyta. Jedná se o celodenní akci, která má návštěvníky pobavit a zároveň seznámit s šelmami, které se na Šumavě buď žily, nebo se stále žijí. Svoji účast na akci přitom potvrdili i známé osobnosti, jako je například herec, dabér a skladatel Jan Maxián, režisér Petr Krejčí, který právě dokončuje druhou sérii dokumentu Krajinou domova, nebo režisér několika Večerníčků a v současné době senátor Václav Chaloupek, který přijede i s malými jezevci, se kterými připravuje další televizní dokument,“ zve na akci Jan Dvořák.



Samozřejmostí je, že jsou v provozu všechna informační střediska Správy NP Šumava a to včetně těch sezónních, jako je infocentrum na Poledníku, Březníku nebo Idině Pile. Tisíce návštěvníků týdně vítá také obsluha našich návštěvnických center na Kvildě i v Srní, kde je možné zakoupit nejnovější propagační předměty Správy NP Šumava, které byly vyrobeny speciálně pro tuto sezónu. Je to například zbrusu nové kvarteto Savci, či nové pexeso, ale také speciální edice triček a multifunkčních šátků s logem Rok Šelem 2017.



„Protože letošní rok věnujeme šelmám a to jak ve formě celoroční výtvarné soutěže, speciálními články v našem časopisu Šumava a také celodenní akcí na Rokytě, rozhodli jsme se vytvořit speciální edici triček a šátků, které je možné pořídit na vybraných informačních a návštěvnických centrech nebo v našem e-shopu na webu npsumava.cz,“ radí Petra Střelečková ze Správy NP Šumava.



Národní park Šumava navštěvuje stále více lidí. V posledních zhruba pěti letech registrujeme meziroční nárůst návštěvnosti až o 20 %. Velká část návštěvníků se po území pohybuje hlavně individuální dopravou, tedy svými auty, část lidí využívá tzv. Zelené autobusy, které brázdí Šumavu i letos po celé dva prázdninové měsíce. A stále více návštěvníků přijíždí s koly nebo elektrokoly, což s sebou také přináší i zvýšený provoz na účelových komunikacích.



„Především buďte tolerantní k dalším návštěvníkům a snažte se věci řešit v pohodě a klidu. Uvědomte si, že na účelových komunikacích jste stále - ať cyklista či pěšák - účastníkem provozu, platí pro vás stejná pravidla jako na běžných silnicích a podle toho se tedy chovejte. Používejte zdravý rozum, neriskujte, přizpůsobte svou činnost okolnostem a nepřeceňujte své síly, buďte ohleduplní,“ upozorňuje vedoucí Informační a strážní služby Adam Diviš.



„Prosíme Vás také o respektování našeho personálu v terénu, jeho snahou je Vám pomoci a současně dělat svou práci. Šumava je krásná a naším a snad i vaším přáním je, abyste si zde svou dovolenou užili v klidu, zdraví a načerpali nové duševní i fyzické síly. Toto je ale hlavně na Vás, návštěvních a na vašem chování,“ dodává.



A poznámka na závěr. S tím, abyste si svou dovolenou užili v pohodě, souvisí i jedna zásadní věc, kterou je nám až trapné opakovat. Vše co si sebou na výlet nesete, si prosím odneste zpátky. Bohužel zaměstnanci Správy NP Šumava likvidují po turistech v terénu rok od roku stále více odpadků. Jan Dvořák, mluvčí Správy NP Šumava