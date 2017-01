Na vrchol Libína mířily davy Prachatičáků

Prachatice /FOTOGALERIE/ - První den nového roku tradičně patří výstupu na vrchol Libína a pohledu z libínské rozhledny. Na Libín každoročně vyrážejí stovky Prachatičáků.

Ani 1. ledna 2017 to nebylo jinak, navíc počasí bylo více než ukázkové. Oficiálně byl novoroční výstup zahájen v osm ráno a jako první tam byli Jan Zatloukal, Jan Rieger a Jan Jiraň, všichni z Prachatic.

Mezi nejstarší účastníky výstupu patřila dlouholetá členka prachatického klubu českých turistů Vlasta Štěpánková (vlevo), která na Silvestra oslavila šestaosmdesáté narozeniny. Paní Vlasta je na vrcholu Libína pravidelnou návštěvnicí každý Nový rok. A několikrát do roka tam jde s manželem jen tak na procházku. "Kolikrát jsem tu byla, tak to vážně nevím," smála se paní Vlasta Štěpánková z Prachatic. Spočíta by se to ale dalo, manžel paní Štěpánkové má totiž všechny turistické výlety či výšlapy dopodrobna zapsané v deníku, který si vede mnoho let.

Pod rozhlednou na Libíně to vonělo čenečkou v chlebu, na dračku šel punč, grog i čaj. Každý, kdo měl zájem si mohl vyzvednout také účastenský list s pořadovým číslem. Prachatičáci jsou na účastenské listy zvyklí a rádi si je vyzvedávají, na důkaz, že na Nový rok na Libíně nechyběli.