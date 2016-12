Na Štěpána vlezli do vody koupaliště, a s velkou parádou

Lažiště /FOTOGALERIE/ - Vánoční otužování, tak zněl název sešlosti, která se konala dnes, 26. prosince, u lažišťského koupaliště. Do vody koupaliště nakonec šlo dvanáct chlapů. Odvážlivci byli na poznat na první pohled už při příchodu ke koupališti. Nejen, že přicházeli ve stylových županech, ale s sebou si nesli potřebné propriety ke koupání.

Letos poprvé uspořádali Lažišťští Vánoční otužování na tamním koupališti. Předem se museli na akci připravit, na hladině museli vysekat dostatečně velkou díru v ledu, aby se do vody mohli ponořit všichni společně. "Nic na tom prý není, moje přítelkyně Tereza, mi radila, že se stačí ponořit a udělat dvě tempa," uvítal všechny přítomné Jan Pěsta, starosta Lažišť. Také on byl jedním z dvanácti chlapů, kteří se do vody ponořili.

Ač venkovní teplota byla přibližně devět stupňů Celsia a sluníčko pro první ročník vánočního otužování opravdu přálo, led na koupališti měl minimálně tři centimetry a teplota vody byla tři a půl stupně. Koupel byla proto pouze pro odvážné. A tak přihlížejících, kterých byla kolem koupaliště více než stovka, ocenili odvahu dvanácti otužilců dlouhým potleskem. Na zahřátí pak všichni, kdo do vody vlezli, dostali lahvinku lahodného jihočeského moku s lodičkou. Hned po ochlazení proto všichni odvážlivci tu svou lahvinku načali a připili si na pevné zdraví a hezké Vánoce.