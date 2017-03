Na prázdniny chystají v bazénu příměstské tábory

Prachatice - Letní plavání pro děti od pěti let věku plánují i na letošek v prachatickém plaveckém bazénu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Prachatický deník na to ve středu 15. března upozornila Radovana Kutláková, ředitelka Sportovního zařízení Prachatice, které bazén spravuje. Podle ní budou dva termíny, a to v týdnech od 10. do 14. července a v týdnu od 28. srpna do 1. září.



Stejně jako v loňském roce letní plavání začne v osm ráno a skončí ve tři odpoledne. Během dopoledne se uskuteční výuka plavání a po svačině budou následovat hry a zábava na suchu. Po obědě se pak děti vrátí zpět do vody buď v kryté hale, nebo podle počasí na veřejném koupališti Hulák.



Přihlášky na příměstské tábory jsou již nyní k vyzvednutí na pokladně prachatického plaveckého bazénu. Cena za jeden týden plaveckého tábora je 1300 Kč. V ceně děti mají oběd a odpolední svačinu včetně pití. "Kapacita každého týdne je omezena, a tak by rodiče měli své děti zapsat na seznam včas," vyzvala Radovana Kutláková případné zájemce, kteří musí děti na seznam zapsat souběžně s vyplněním přihlášky na jednotlivé turnusy tábora. Seznamy jsou také k dispozici na pokladně bazénu.