Na Hraničník povede lanovka, ale jen z rakouské strany

Nová Pec, Hochficht – Češi léta sní o lanovce z Nové Pece na vrchol Hraničníku. Pokreslili stohy papíru plány, aby dostali z české strany kopce lyžaře a turisty, projekt stejně zůstal u ledu.

Nová kabinková lanovka pro deset lidí bude ještě letos v areálu Hochficht.Foto: www.hochficht.at

To na druhé straně hranice, v Rakousku, mají jasno. Lyžaře přilákají nejen kvalitním, ale hlavně moderním areálem. Za pár týdnů, sotva ukončí letošní sezonu, se pustí do stavby kabinové lanovky, která nahradí dosluhující vleky. Povede až na Hraničník. Češi mohou Rakušanům závidět rozrůstající se areál, kam každoročně míří tisíce českých lyžařů. Na Hochficht z české strany se lidé dostanou jen po silnici, která se v zimně udržuje pouze posypem. Doprava je více než komplikovaná.



S tím souhlasí Jakub Koželuh, starosta Nové Pece, právě odtud je dvacet let plánovaná lanovka do rakouského areálu. „Vůbec se Rakušanům nedivím, že se do toho pustí. Dvacet let na nás čekali a my nic,“ zkonstatoval stroze. Původní plán byla lanovka na Smrčinu. Vinou ochrany přírody se začala plánovat lanovka z Klápy u Nové Pece na Hraničník. Ani to ale nevyšlo. Projekty v několika variantách stále existují, ale jsou uložené a plán stavět z české strany se vzdaluje. „Ještě to nevzdáváme. Šance by mohla být po volbách, pokud se změní politická situace v zemi. Tahle vláda není projektu nakloněna,“ zhodnotil Jakub Koželuh. Podle něj by to pro lidi v Nové Peci znamenalo pracovní příležitosti. „Hlavně zimní sezona je pro nás slabší. Lanovka a více turistů, to by byla záchrana,“ uzavřel.

Lanovka na Hraničník:- V neděli 2. dubna skončí v Rakouském Hochfichtu letošní zimní sezona. Hned poté začnou Rakušané se stavbou lanovky.

- Stromy se budou kácet jen minimálně, dráha lanovky povede vedle stávajících sjezdovek.

- Vstup na lanovku bude hned u dětského parku. Spustit provoz chtějí v sezoně 2017/2018, tedy letos na podzim.

- Kabinková lanovka bude desetimístná, což urychlí přepravu a zároveň uleví sedačce na Hochficht.

- Zároveň se rozšíří sjezdovka Wenzelwiese.