Na dvou místech Vimperku zmizí časem kontejnery pod zem

Vimperk – Už druhým rokem řeší Vimperští možnost uložit na dvou místech poblíž centra nevzhledné kontejnery na tříděný odpad pod zem.

Ještě letos by mohly zmizet kontejnery na tříděný odpad z očí. Vimperští je chtějí mít pod zemí.Foto: VLP / Fuchs Miroslav

Žádost o dotaci mají podánu, projekt je hotový včetně stavebního povolení, rozpočet města pro letošní rok s realizací počítá. Podle vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Vimperk Josefa Kotála je nyní na tahu Státní fond životního prostředí. „Jediné, co nám v tuto chvíli chybí, abychom mohli v projektu pokračovat, je alespoň potvrzení Státního fondu životního prostředí, že žádost města akceptuje. A to zatím nemáme," uvedl.



Skutečnost, že v lednu zastupitelé neschválili celý balík rozpočtových opatření, by se záměru vybudovat na dvou místech ve Vimperku podzemní kontejnery na tříděný odpad neměla dotknout. „Akce byla součástí schváleného rozpočtu pro letošní rok. Ale i kdyby byla tato investice dotčena neschváleným rozpočtovým opatřením v lednu, nic by se zatím nestalo. Zastupitelé by měli projednávat rozpočtové opatření na konci února a do té doby bychom stejně s investicí nezačínali," potvrdil Josef Kotál.



Vimperští na dvě podzemní kontejnerová hnízda počítají s DPH s částkou 3,962 milionu korun. „Podíl města by měl činit patnáct procent, což je 594 tisíc korun. Kromě dvou podzemních stanovišť plánujeme pořízení dalších padesáti nádob na tříděný odpad, které chceme rozmístit ve Vimperku," doplnil vedoucí odboru životního prostředí. Prostředky na techniku už Vimperští řešit nemusí. „Tu jsme pořídili za peníze z minulé dotace, takže ohledně techniky jsme už vybaveni," ubezpečil.



Zvolený typ podzemních kontejnerů umožní vyjímání celé nádoby z podzemního uložení bez toho, že by bylo potřeba před tím odklápět vrchní kryt podzemních kontejnerů. „Zjednodušeně řečeno se technikou uchopí celá kontejnerová šachta," dodal Josef Kotál s tím, že stejný typ podzemních kontejnerů nechá město dát jak před současné sídlo městské policie v Kaplířově ulici, tak u parkoviště před gymnáziem v Pivovarské ulici.



Přáním vedoucího odboru životního prostředí je, aby se plánovaná investice uskutečnila ještě v letošním roce. „Slíbit to ale nemohu, nevíme, jak rychle se podaří administrace žádosti o dotaci. Předpokládal jsem, že v tuto chvíli už budeme mít od fondu minimálně alespoň akceptaci naší žádosti a někdy v březnu, dubnu bychom řešili výběrové řízení na dodavatele. Trochu se to ale zpožďuje, nicméně platí, že pokud to bude jen trochu možné, rádi bychom měli podzemní kontejnery na obou místech ještě v letošním roce," podotkl Josef Kotál.



Pokud se to podaří, nebudou mít podzemní kontejnery vliv ani na momentálně zpracovávanou územní studii ulic 1. máje a Pivovarské. A to minimálně proto, že realizace rekonstrukce ulice 1. máje v plánované první etapě nedosáhne dál, než k hotelu Zlatá hvězda. „Navíc jsme v kontaktu se zpracovateli studie, mají veškerou projektovou dokumentaci k podzemním kontejnerům v Pivovarské ulici a nemělo by tak dojít ke kolizi mezi naším záměrem a studií ulice Pivovarské," ubezpečil Josef Kotál.