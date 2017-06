Mladí muzikanti z volarské ZUŠky mají za sebou závěrečný koncert

Volary - Volarský kinosál zažil závěrečný koncert základní umělecké školy.

Po hudebnících a V – BANDU tentokrát dostaly mikrofony a pódium pěvecké soubory, zpěváci a několik jednotlivců ve hře na hudební nástroje. V jahodovém období se míchal koktejl se šlehačkou s devatenácti jahodami. Již čtyřicátý pěvecký koncert absolvovala sbormistryně pěveckých sborů ve Volarech paní učitelka Dana Koldinská.

Vše začalo v roce 1981 a trvá to dodnes. To je srdeční záležitost a sama jsem za to moc ráda, děti kolegové jsou perfektní a zájem rodičů velký a to je velká radost dodala paní sbormistryně. Koncert zahájila mladá flétnistka Anička a po ní již přišla Petra Kaczková a tradičně koncert uvedla.

Poděkovala všem dětem za krásný školní rok a zvýraznila ty, kteří získali hudební ocenění na různých soutěží. Koncert po tomto úvodu šel ráz na ráz a měl nádherný programový spád. Jahodová holčička v podání malé Nelly připomněl, že nyní je jejich čas a potom již přišla zobcová flétna, pěvecký sbor Poupátka pod vedením sbormistryně Dany Koldinské s lidovými písněmi. Zobcová flétna a rovněž sólový zpěv a duet daly koncertu další hudební nadílku, Příčná flétna Alžběty řekla, že je polovina a její tóny se moc líbily. Zpěvy, sóla, dueta, kvarteto i vokály to vše byla jízda na závěr. Sólo mladé bubenice Lucie bylo strhující a všem v sále se zatajil dech. To byla skvělá práce. Závěr patřil Poupatům, kteří nejdříve zpěvem Adiemus od Karla Jenkinse byl jedinečný, melodie Abby, Ondřeje Brzobohatého, a Michala Davida koncert ukončil.

Ladislav Beran