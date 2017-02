Místo popcornu ohřáté volarské pivo, místo thrilleru Jen počkej zajíci

Volary (VIDEO) - Nevšední podívanou v unikátním kinosále prožila více než stovka obyvatel Volar. Přijali pozvání a vydali se do zimního kina.

Vyrazit v pátek v podvečer do kina, proč ne, ale Volarští měli tento pátek naprosto unikátní příležitost. Promítalo se totiž v zimním kině pod širým nebem.Foto: VLP / Fuchs Miroslav

Pod širým nebem při teplotě pod nulou měli možnost vidět mezi prvními nový dokument o Volarech v zimním kině.



Nápad uspořádat promítání ve velmi netradičních podmínkách vznikl podle místostarosty Ladislava Touše před několika málo týdny, kdy ve Volarech panovaly doslova třeskuté mrazy. A kde jinde by se mohla podobná myšlenka zrodit, než pěkně v teple za pecí. „Lépe řečeno, v teple sauny," upřesňuje jeden ze spoluautorů nápadu Roman Kozák. „Mrazy, kdy teplota klesala pod minus dvacet stupňů, tu trvaly delší dobu a tak jsme přemýšleli, jak ten mrazivý čas přežít. Řekli jsme si, proč to nezkusit, a když mohou v Americe jezdit do kina auty, tak my, ve Volarech, budeme do kina jezdit na saních a skibobech, pro ty máme vyhrazenu první řadu," dodává Roman Kozák.





Než se dospělo od myšlenky k vlastnímu promítání, počasí sice trochu ubralo na intenzitě mrazů, i tak ale zimní kino bylo skutečně zimní. „Ledový bar, o kterém jsme zpočátku uvažovali, sice mít nebudeme, zato se budou moci diváci v hledišti zimního kina zahřát ohřátým volarským pivem," slíbil před zahájením akce další spoluautor nápadu zimního kina ve Volarech Petr Čmerda.



Ten naznačil, co v páteční podvečer volarští návštěvníci zimního kina uvidí. „Bylo nám jasné, že lidi tu dlouho nevydrží, takže základní podmínkou výběru byla délka promítaného filmu. Také jsme chtěli odstartovat naše zimní kino filmem o Volarech, i když původně jsme zvažovali nasadit dokument z Havaje, aby se diváci alespoň očima trochu zahřáli, ale autorská práva jsou velmi drahá," dodal Petr Čmerda.



S dekou a v zimních bundách, tedy s ideálním vybavením, zamířily do volarského zimního kina mezi prvními i Ludmila Psotková a Kateřina Preňková. „Na zahřátí jsme si s sebou nic nebrali, slibovali ohřáté volarské pivo a čaj, takže se už těšíme. Přišly jsme hlavně podpořit tuhle báječnou akci. Hrozně ráda jsem chodila do letního kina, takže tohle jsme si nemohly nechat ujít. Kdyby se nápad ujal a pokračovalo by to, určitě přijdeme zase," slíbila Ludmila Psotková.



„Těšíme se na nový film pana Voldřicha. Jsem zvědavá na záběry hlavně z těch prvních let. A Jen počkej zajíci, to je klasika. Já už jsem tenhle animovaný seriál v kině nikdy neviděla a znám ho jenom z televize, ale bavilo mne to a jsem zvědavá, který díl dneska pustí," dodala Kateřina Preňková.

Spolu s nimi nakonec sledovalo dokument Volary v čase dalších víc než sto diváků. „Byl to skvělý nápad, za který je třeba poděkovat těm správným nadšencům Romanu Kozákovi, Petru Čmerdovi i Láďovi Toušovi. Je skvělé, že přišlo tolik lidí, upřímně řečeno jsme to nečekali," pochválila starostka Martina Pospíšilová. Důvodem, proč se zimní kino konalo právě v tenhle pátek, bylo i to, že autor zbrusu nového dokumentu Jan Voldřich slavil v ten samý den narozeniny. „Začal natáčet ve Volarech v roce 1995 a od té doby má v archivu desítky hodin dokumentů a reportáží, ze kterých sestřihal úžasný dokument Volary v čase. Sama jsem se několikrát při některých záběrech od srdce zasmála a nebyla jsem sama," přiznala starostka.



A stejně překvapený byl i autor dokumentu Volary v čase Jan Voldřich. „Podobný dárek jsem k narozeninám opravdu nikdy nedostal, byl hlavně pracovní, ale dárek byl určitě to, že se lidem dokument líbil. Ani jsem nečekal, že se přijde podívat tolik lidí," říká Jan Voldřich. Na novém dokumentárním filmu o Volarech začal pracovat před necelými dvěma týdny. „Obrátila se na mne starostka s tím, že by chtěli ve Volarech udělat zimní kino, ale nechtějí platit autorská práva za nějaký běžný film. Jestli bych neudělal něco speciálního pro tenhle nápad. Bral jsem zimní kino jako úžasný nápad, i když jsem moc nečekal, že by se Volaráci obrátili zrovna na mne, ale točím ve Volarech dokumenty a nejrůznější reportáže už skoro dvaadvacet let, takže jsem to vzal i jako takovou milou povinnost. Pár hodin jsem přemýšlel a pak několik desítek hodin psal, střihal a dával dohromady nový film," dodal Jan Voldřich.