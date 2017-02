Místa na Křeslo jsou nově k mání také na síti

Husinec – S novinkou přicházejí po Prachatických i Husinečtí. Aktuálně je možné zarezervovat si vstupenky na oblíbené Křeslo pro hosta on-line.

Žokej Josef Váňa v Husineckém křesle pro hosta. Foto: Hana Betty Němečková

Na setkání s Matějem Ruppertem a Romanem Holým, které se koná 6. března, si tak mohou zájemci rezervovat místa už po síti. „Napadlo nás to pár dní před Křeslem s Petrem Čtvrtníčkem, zjistili jsme si, jak moc náročné to bude, se správcem webu jsme se domluvili na zatím jednoduchém rezervačním systému, a v den Křesla 10. února jsme oznámili, že už příští předprodej na březnové křeslo s Matějem Ruppertem bude probíhat systémem online rezervací," přiblížil předseda kulturní komise Ondřej Babka.

V tuto chvíli si tak zájemci mohou zarezervovat vstupenku na www.husinec.cz a do týdne vyzvednout v městském úřadu. „V další fázi to chceme určitě posunout na přímý online prodej vstupenek, což nám ale zabere více času a musíme také usoudit, zda se to ekonomicky vyplatí," poznamenal Ondřej Babka.



Současné úpravy webových stránek města, tedy přidání on-line rezervačního systému, vyšly město do pěti tisíc korun.