Miloš Zeman: Vyžeňte podvodníky z vedení národního parku Šumava

Vimperk – Bývalý ředitel Národního parku Šumava Jiří Mánek dostal od prezidenta medaili za zásluhy za pokus o záchranu šumavské přírody už před více než rokem. V útrý ve Vimperku slyšel z úst prezidenta republiky Miloše Zemana zase veřejnou pochvalu.

„Co na to říct? Jedině to, že pan prezident Zeman je ohledně názorů na Národní park Šumava velice moudrým mužem,“ komentoval vyjádření prezidenta Jiří Mánek, který byl na mítinku přítomen.

Pan prezident prý Šumavu několikrát prošel. „Vystoupal jsem i k Plešnému jezeru, abych se podíval na obrovské množství uschlých lesů, které způsobil bývalý ministr a přítel kůrovce Martin Bursík,“ řekl Vimperákům. Jedna z možností je prý i zrušení Národního parku Šumava.

Národní park je pro Vimperáky téma víc než citlivé a názory pana prezidenta odměňovali potleskem. Pan prezident je proto vyzval: „Vyžeňte podvodníky z vedení šumavského národního parku.“ Se zrušením Národního parku Šumava ale Jiří Mánek nesouhlasí. „S výměnou jeho vedení určitě,“ odpověděl na otázku Deníku.

S názory prezidenta Zemana na Národní park Šumava se ztotožňuje také Stanislav Kantor z Vimperka, který na setkání přišel jako fanoušek Miloše Zemana. „Má pravdu v tom, co říkal o šumavském národním parku, je to tam zdevastované. Já dělal dlouhé roky u lesů a vím, jak to je u nich a jak vedle v parku. A rozdíl je to veliký. My zasahovali proti kůrovci pořád, v parku se nechával. Padl tam strom a nesmělo se to postříkat,“ potvrdil jeho slova.