Marmelády Jozefíny Růžičkové míří do farmářské prodejny i na královský stůl

Prachatice – Nejlepší marmelády na světě vaří podle aktuálního verdiktu porotců soutěže World's Original Marmalade Awards 2017 Jozefína Růžičková z Prachatic.

A rozhodně to je výjimečný úspěch, vždyť marmelády se značkou Rose Garden porazily dva tisíce konkurentů. „Jmenuji se Růžičková, i proto se moje firma jmenuje v překladu růžová zahrada,“ říká Jozefína Růžičková.



Jak jste se dostala k tomu, že vyrábíte marmelády?

Pracovala jsem asi patnáct let pro potravinářskou firmu v Praze. Pak jsem se vdala do Prachatic a když se mi před osmi lety narodily děti, bylo jasné, že do Prahy za prací dojíždět nechce. Takže jsem se začala rozhlížet, co bych mohla dělat. Nejprve jsem začala vyrábět šperky z kamenů, které dělám dodnes. Vzhledem k tomu, že jsem pracovala v potravinářské firmě, využila jsem toho a před dvěma lety jsem začala s marmeládama. Zkusila jsem jich pár udělat a zjistila, že je o ně zájem.Začala jsem prodávat na farmářských trzích, v některých obchodech. Často se ale stává, že mi doma zazvoní někdo cizí, že o marmeládách slyšel, tak si jde koupit dvě skleničky.

Takže aktivně oslovujete obchody a nabízíte své zboží?

Právě, že vůbec. Nechávám tomu volný průběh, většinou se mi obchody ozvou, že by chtěly marmelády zařadit do nabídky.



Přemýšlíte o tom, že byste nyní svoji firmu rozšířila?

Nebudu chtít firmu nějak zásadně zvětšovat. Hledala jsem něco, co mohu dělat já, ne vytvářet velký podnik. Vloni před Vánoci jsem vařila do tří do rána, a to už opakovat nechci. Už tak dělám padesát druhů marmelád a džemů.

Oceněné výrobky:

Dvojitá zlatá a zároveň nejlepší letošní zahraniční marmeláda a zároveň vítěz kategorie „Marmeláda se zajímavými ingrediencemi": Červený pomeranč se šípkem

Zlaté: Klementinka, Červený pomeranč se sakurovým květem, Červený pomeranč s rakytníkem, Červený pomeranč, Červený pomeranč se šípkem

Stříbrné: Citron, Citron s hořkou čokoládou, Červený pomeranč s chilli.

