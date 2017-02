Lucie Leišová podpořila projekt Přeplav svůj La Manche

Prachatice - Žáci ZŠ Vodňanská v pátek před polednem besedovali s dálkovou plavkyni Lucií Leišovou.

Ta je tváří projektu Nadace Konta Bariéry Přeplav svůj La Manche. Jedenadvacetiletá Lucie z Příbrami začala s dálkovým plaváním ve svých sedmnácti letech a již v roce 2014 přeplavala Gibraltarskou úžinu. O rok později ji oslovila Nadace Konta Bariéry a Lucie Leišová stála za projektem Vltava 2015, kdy zdolala z Českých Budějovic do Prahy v deseti dnech 185 kilometrů a pomohla tak vybrat skoro 150 tisíc korun na handbike pro vozíčkáře Radka Duchoně.



Do Prachatic přijela proto, aby podpořila snahu místních seniorů, kteří se do projektu Přeplav svůj La Manche připojili a dnešním dnem projekt končí závody dvojic, které musí mít dohromady přes sto let. Lucie si zaplave společně s nimi.