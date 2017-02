Loučení se starým bazénem nebylo ani trochu nostalgické

Volary (FOTOGALERIE) - Rozloučení s retro bazénem, to bylo motto páteční večerní akce ve volarském plaveckém bazénu.

Kdo přišel, mohl se zdarma zapojit do mnoha her, které byly pro plavce připraveny. Dámy plavaly s deštníky, vypsána byla plavecká štafeta s převlékáním triček, lovení míčků a celá řada dalších aktivit pro mladé i ty starší.



Do volarského plaveckého bazénu se pravidelně chodí na vodní aerobik, a tak nemohl chybět ani při rozlučkovém večeru. Pořádně do těla dala všem cvičícím, kterých bylo na tři desítky, Eva Dočekalová. A v bazénu nemůže chybět ani vodní pólo. Plavci se rozdělili do dvou družstev a byla to pořádná mela. A jak již to při podobných zápasech bývá, vše skončilo remízou 4:4 a všichni byli spokojeni.

Do bazénu dorazila i trojice dam, které patří do známého spolku Zbytinských bab. „Nevěděly jsme, co nás čeká, ale užily jsme si to skvěle a výborně se bavily. Vrátily jsme se do dětských let," nadšeně komentovaly večer v bazénu a dodaly: „Jezdíme sem několik let pravidelně na vodní aerobik. Teď sice musíme jaro vynechat, ale už se těšíme na podzim, až přijedeme do nového."

V pátek večer dostali výjimku dokonce i vyznavači natur plavání, kteří se v bazénu vyřádili při svíčkách. „Je to parta, která chodí do sauny. Za normálního provozu není možné, aby ze sauny rovnou skočili do bazénu, dnes jsme udělali výjimku. Nikdo jiný již zde není," uvedla Martina Pospíšilová, starostka Volar.

Ta pak všechny pozvala do vestibulu bazénu, kde si symbolicky připili na novou podobu bazénu. Tak na shledanou v říjnu.