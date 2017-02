Likvidace nebezpečných jedů čeká na peníze

Lhenice - Lheničtí mají firmu, která sanaci zahájí. Až bude dotace, mohou areál koupit.

Po zprávě, že Ministerstvo životního prostředí podpoří sanaci areálu, který ukrývá množství nebezpečných látek, čeká Marie Kabátová, starostka městyse Lhenice, už jen na potvrzenou smlouvu Státního fondu životního prostředí o poskytnutí dotace.



„Odeslali jsme veškeré potřebné dokumenty, které po nás fond požadoval po vydání Rozhodnutí o přidělení podpory včetně výběrového řízení na firmu, která bude areál sanovat," uvedla Marie Kabátová.



Lheničtí mají od konce loňského roku po řadě let konečně nakročeno k likvidaci skládky nebezpečného odpadu, která jim dělá těžkou hlavu od 90. let minulého století. Komplikovanou situaci se podařilo vyřešit, když Ministerstvo životního prostředí podpořilo aktivní snahu vedení městyse zbavit se jednou pro vždy ekologické zátěže, byť zodpovědnost za ni by měl nést někdo jiný. V předstihu už dokonce vybrali firmu, která by měla provést v první etapě sanaci ekologické zátěže. „Výběrové řízení jsme řešili již od loňského září ještě podle starého zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy platily jiné podmínky. Samotný proces trval více než padesát dnů, takže na otevírání obálek s nabídkami, jejich hodnocení a schválení v zastupitelstvu došlo těsně před loňskými Vánocemi. Následně jsme museli počkat na uplynutí lhůty pro případné odvolání nevybraných uchazečů a smlouvu s firmou jsem podepisovala zhruba v druhé polovině ledna letošního roku," řekla starostka.



Potvrzení dotace od Státního fondu životního prostředí zatím brzdí i další jednání ohledně odkoupení nemovitého majetku v areálu od Panství Bechyně. „Vše je vázáno na potvrzení z fondu, dokud je nebudeme mít, není možné uzavřít kupní smlouvu, a tím pádem nemůžeme převzít areál. To je víceméně poslední záležitost. Momentálně již máme podepsánu smlouvu o smlouvě budoucí kupní, takže jakmile budeme mít potvrzenu dotaci, bude definitivní podpis kupní smlouvy záležitostí několika dnů," potvrdila Marie Kabátová s tím, že městys bude odkup majetku v areálu od Panství Bechyně stát tři sta tisíc korun.



Do budoucna čeká vedení Lhenic schůzka s dalšími vlastníky pozemků v areálu. „Chceme probrat všechny možnosti a je důležité znát i jejich názor. Čeká nás totiž ještě druhá etapa likvidace další zátěže v areálu a sanace stavebních konstrukcí. I když ani v té bychom se neměli pozemků ostatních vlastníků dotknout, chceme vědět, na čem jsme a jak dalece budeme schopni majetkově celý areál vyřešit tak, aby veškeré dotčené pozemky patřily městysi. Je to dost důležité pro další záměry s areálem," dodala starostka Lhenic.