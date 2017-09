Lidická povolila, kolony zůstaly jen ve špičce

České Budějovice – Dopravní šok na jihu Českých Budějovic postupně povoluje.

Fronty vozidel, které kvůli uzavírce v Lidické začínaly v pondělí už na hranici města prakticky zmizely. Řidiči už si našli náhradní trasy a kolony zůstaly jen záležitostí největší špičky.

Kdo veze děti do školy nebo míří do krajského města veřejnou dopravou, ten by ale měl s případným menším zdržením počítat. Podle Viktora Lavičky, tiskového mluvčího dopravního podniku, je nyní ve špičkách zpoždění linek městské hromadné dopravy (MHD) v Lidické třídě nebo v ulici Boženy Němcové přibližně 10 až 15 minut. Jinak jezdí MHD standardně.

Lidická byla úplně uzavřena v úseku mezi papírenskou ulicí a ulicí L. M. Pařízka kvůli změně technologie při rekonstrukci vodovodu.

Práce do pozdního odpoledne a také o víkendech by ale měly urychlit rekonstrukci vodovodu v českobudějovické Lidické třídě. Podle náměstka primátora Petra Holického budou dělníci na stavbě po dohodě města se zhotovitelem až do 18 hodin. „Pracovat se bude také o víkendu s tím, že v neděli nebude nasazena mechanizace z důvodu nezatížení obydleného okolí hlukem,“ uvedl náměstek primátora.

Právě úsilí, se kterým se rekonstrukce vodovodu provádí, byla totiž jedním z bodů debaty na zastupitelstvu tento týden. Kolony, které způsobila uzavírka, se dostaly až na jednání zastupitelů a debatovalo se také o tom, jestli se jim alespoň částečně nedalo předejít.

Situace se postupně uklidňuje, ale třeba i včera měli někteří řidiči problém se změněnými přednostmi. Zbytečně čekali v ulici L. B. Schneidera, která je obvykle vedlejší, na vjezd do Boženy Němcové. Petr Holický poukazuje i na další důvod kolon. „Zdržení od Rožnova způsobují řidiči, kteří nejedou po vyznačené objízdné trase a pokračují na ulici Boženy Němcové rovně. Přitom musí dávat přednost hlavnímu směru zprava od náměstí Jiřího z Poděbrad a tím blokují vozidla za sebou,“ říká náměstek primátora a dodává, že kdyby většina z řidičů použila vyznačenou objízdnou trasu, kolona by jela rychleji nebo by vůbec nevznikala. „Přednost v jízdě po objízdné trase byla po poradě dopravních odborníků a důkladném zvážení stanovena s ohledem na trasu MHD,“ zdůrazňuje ale Petr Holický s tím, že jinak nastaveny byly také semafory na křižovatkách kolem náměstí Jiřího z Poděbrad.

Uzavírka má skončit nejpozději 22. října.