Libínské Sedlo jede přes prázdniny

Prachatice, Libínské Sedlo - Ski areál Libínské Sedlo je jedním z míst, kam mohou děti vyrazit o prázdninách.

Sjezdovky budou v provozu každý den po celý týden jarních prázdnin na Prachaticku.

V pondělí a ve středu se lyžuje od 13 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 15 do 19 hodin a v pátek od 13 do 19 hodin. O víkendu je pak klasický provoz od 9 hodin, v sobotu do 18 a v neděli do 17 hodin.