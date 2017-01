Křestním jménům loňského roku kralují Jan a Anna

Prachaticko -

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Už pět let po sobě vede mezi křestními jmény u nově narozených chlapců na Prachaticku jednoznačně Jan. V loňském roce dali rodiče právě toto křestní jméno celkem čtrnácti chlapcům narozeným v prachatické porodnici.



U dívek ale oblíbená křestní jména už tak stabilní nejsou. Od roku 2011 sice třikrát kralovala u nově narozených holčiček na Prachaticku Eliška, v posledních třech letech ale už na pomyslný trůn znovu neusedla. Dívčím jménům vloni kralovala Anna, která vystřídala Adélu a ta ještě rok před tím Terezu.

TOP 15:Chlapci: 1. Jan (14), 2. Jakub (8), 3. – 6. Daniel, David, Dominik, Václav (7), 7. Martin (6), 8. – 10. Filip, Petr, Vojtěch (5), 11. – 15. místo: Adam, Antonín, Jaroslav, Josef, Tomáš (4).Dívky: 1. Anna (8), 2. – 3. Nela, Tereza (7), 4. – 7. Eliška, Kateřina, Natálie, Viktorie (5), 8. – 11. Ema, Lucie, Magdaléna, Sofie (4), 12. – 16. Anežka, Ester, Gabriela, Laura, Marie (3).



Jak u chlapců, tak u dívek i v loňském roce zvolili pro některé děti jejich rodiče dvě křestní jména, přičemž častěji tomu bylo u dívek. „Dvě křestní jména má devět děvčátek narozených v loňském roce v prachatické porodnici, chlapci jen dva," poznamenala matrikářka Jarmila Pešková.



Pokud jde o pestrost křestních jmen, podle písmen v abecedě byli kreativnější rodiče u děvčátek. Pro 137 nově narozených dívek v prachatické porodnici v loňském roce vybrali rodiče celkem 146 křestních jmen. Ta začínala na 20 písmen abecedy a nejčastěji dvacetkrát pak na A a M. Dívčích jmen na E bylo 16, třinácti děvčátkům začínají křestní jména na K nebo N.



Pro 164 chlapce narozené loni v Prachaticích vybrali jejich rodiče 166 křestních jmen a volili jména začínající na 18 písmen abecedy. Kromě Jana to bylo dalších 37 jmen s počátečním písmenem J. Na druhém místě jsou co do počtu křestních jmen ta začínající na D a M.

První pozici v oblíbenosti křestního jména Jan potvrzují také Vimperští. „V uplynulém roce přibylo ve Vimperku 78 nových občánků, z toho 40 děvčat a 38 chlapců. Rodiče pro své ratolesti nejčastěji volili jméno Jan, které vybrali celkem čtyřikrát. Trojici Vojtěchů pak následovaly v oblíbenosti dvojice Štěpánů, Václavů, Dominiků, Jakubů a Petrů. Dívčí jména vybraná vimperským miminkům byla vloni velmi různorodá. Dvakrát se objevila Anna, Lucie, Amálie, Adéla, Štěpánka a Nela," uvedla za vimperskou radnici Irena Malotová.