Kralova vila zůstane prázdná, dokud nepadne rozhodnutí ministerstva

Prachatice - To, zda bude prachatická Kralova vila v prachatické Nádražní ulici vyhlášena kulturní památkou, zatím není jasné.

Ministerstvo kultury vyhodnocuje, zda je větší zájem doprava a tedy obchvat města, nebo ochrana kulturního dědictví. Město i spolek Živá vila vyčkávají na rozhodnutí. To ale nic nemění na tom, že členům Živé vily se nelíbí, že město okolí Kralovy vily neudržuje. „Dokud nebude rozhodnuto, měli bychom se chovat tak, jakoby památkou byla,“ připomněla Barbora Staňková z Živé vily zastupitelům při pondělním jednání. Nabídla, že se členové spolku Živá vila postarají o posečení zahrady přiléhající ke Kralově vile. Její nabídka se zcela minula účinkem. Odpovědi se nedočkala.



Diskuzi o Kralově vile při pondělním jednání otevřela Hana Bolková (ODS) Při následné diskuzi Martin Malý (Nezávislí), starosta Prachatic, ostatní zastupitele ujistil, že nabídku zřejmě přeslech. Dotaz, zda se město o sečení postará, přehodil na Zdeňka Rubeše z odboru komunálních služeb a dopravy. „Posečeno bude neprodleně,“ ujistil Zdeněk Rubeš. O sečení se postarají Technické služby Prachatice. To Jan Bauer (ODS) ohodnotil jako střelbu do vlastních řad. „Chápu, že starosta nemůže vědět všechno, ale protože nemáte rozdělené kompetence, za všechno může starosta. Diskuze se ale nemůže odehrávat mezi zastupiteli a úředníky, ti přece mají jen upřesňovat případné detaily,“ vytkl Jan Bauer vedení města.



Růžena Štemberková (KDU – ČSL) starostovi vytkla, že nabídka Barbory Staňkové zůstala bez odpovědi. „Občané města nabízejí pomoc, že by jednou za měsíc posekali pozemek někoho jiného a nedostanou odpověď. Kromě toho, že se tráva kolem Kralovy vily neprodleně poseká, bych chtěla požádat pana starostu, aby jim odpověděl. Minimálně odpověď si zaslouží. Já osobně kvituji jakýkoliv zájem od obyvatel města a tuto starost bych studentům, kteří vilu využíval, bez váhání přenechala,“ řekla.



Martin Malý závěrem ujistil, že Kralovu vilu město nepronajme do té doby, než bude ministerstvo rozhodne, zda objekt je, nebo není kulturní památkou. „Ať tak, či tak, teprve potom rozhodneme o smysluplném využití domu,“ zopakoval rozhodnutí z loňska, na kterém vedení radnice trvá. „Smysluplné využití už vila měla. A návštěvnost na našich akcích byla dost velká,“ připomněla Barbora Staňková, že ještě loni v létě byla Kralova vila kulturním centrem a komunitní zahradou. Také tahle poznámka zůstala bez odezvy.



Robert Zeman (Pro Prachatice) zopakoval svůj postoj, že město mělo nechat spolek Živá vila v objektu hospodařit do doby než bude rozhodnutí konečné. „Není to nic proti ničemu. Nechcete ještě své rozhodnutí změnit,“ vyzval starostu. Ale ani on se odpovědi nedočkal.