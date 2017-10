Kraj nechce slibovat, že opravy skončí dřív

Němčice - První vrstvu asfaltu na šestikilometrovém úseku silnice mezi obcemi Němčice a Češnovice už dokončuje firma, která opravuje hlavní tah silnice z Prachatic na České Budějovice. Vozovka je neprůjezdná od června a řidiči tak musejí po objížďkách.

„Zhruba od příštího nebo přespříštího týdne se firma pustí do pokládky obrusné vrstvy vozovky. Samozřejmě, vliv na postup prací bude mít i počasí,“ uvedl Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Spekulovat, zda budou práce hotové dříve než do 17. prosince, do kdy je povolena uzavírka, Jiří Klása nechce. „Všichni se snaží, aby práce skončily co nejdříve. Slibovat, že to bude dříve, ale nelze,“ poznamenal.

Práce na rekonstrukci silnice z Češnovic na Němčice ještě neskončily a u Němčic už začaly další. Jde o stavbu roky plánovaného obchvatu obce Němčice. Akce za zhruba čtyřicet šest milionů korun by ale neměla, na rozdíl od oprav silnice na hlavním tahu z Prachatic do Českých Budějovic, omezit řidiče.

„Alespoň ne nijak výrazně. Omezení přijde ve chvíli, kdy bude napojována silnice třetí třídy z Tupes na obchvat,“ poznamenal Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Pokud práce půjdou podle plánu, měly by být necelé dva kilometry obchvatu hotové na podzim příštího roku.

Na obchvat se těší hlavně obyvatelé Němčic, které trápilo roky množství projíždějících vozidel přímo středem obce. Ti si teď zkoušejí, jak by mohla situace ve chvíli, kdy kolem obce povede obchvat, vypadat. „Hluku je tu rozhodně méně,“ poznamenal Radek Rypota, starosta obce.