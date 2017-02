Kolem Šumavy a zákona o ochraně přírody se diskutuje ze všech stran

Šumava - Nedávné pozměňovací návrhy, které k zákonu o ochraně přírody a krajiny poslali senátoři do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR opět rozbouřili zástupce obou názorových táborů.

Národní park Šumava, ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Krátce po projednávání zákona v Senátu se k novele vyjádřila jedna ze starostek šumavských obcí, konkrétně jana Hrazánková z Borových Lad. Je zarážející, že nad novelou, která měla být dle slov ministra Brabce vyvážená, jásají ekologové z Hnutí Duha a nejenom samospráva šumavských obcí se chytá za hlavu. Proti znění novely bez pozměňovacích návrhů jsou Regionální agrární komora JČ kraje, Lesy ČR, Dozorčí rada LČR, spolky a v neposlední řadě také kraj Jihočeský a Plzeňský," říká starostka. Její celé stanovisko ČTĚTE ZDE.





Mezi prvními zareagoval i na pozměňovací návrhy senátorů náměstek ministra životního prostředí Vladimír František Mana. "Senát se bohužel rozhodl jít jinou cestou nežli poslanecká sněmovna a senátoři těsnou většinou odsouhlasili třicet pozměňovacích návrhů, kterými chtějí zcela změnit osm klíčových paragrafů zákona, které se týkají ochrany přírody v národních parcích. Návrhy senátorů přitom mění nejenom vlastní definici národních parků, ale staví doslova na hlavu 25 let fungující systém jejich ochrany," konstatoval ve svém názoru náměstek ministra. Kompletní názor Vladimíra Many NAJDETE ZDE.

Jak se blíží projednávání senátních připomínek a novely zákona o ochraně přírody a krajiny v Poslanecké sněmovně, začínají nabírat na obrátkách názorové střety obou táborů. Jedni senátori navrhované změny v zákoně podporují, jiní se stejně vehementně stavějí proti.

Podle platformy Vědci pro Šumavu má původní návrh zákona, který schválila Poslanecká sněmovna, jednoznačnou podporu vědeckých institucí, zástupců a představitelů vysokých škol, vědeckých ústavů a odborných společností, stewjně jako několika bývalých ministrů životního prostředí. "Poslanecký návrh je kompromisem, který bere v potaz argumenty jak vědecké obce, tak místních samospráv. Pozměňovací návrhy senátu jdou podle vědců naopak zcela proti původnímu smyslu této novely i proti evropskému trendu ochrany přírody. Senát podlehl tlaku a nahrává podnikatelům, lobbistům a developerům, přičemž vůbec nerespektuje moderní vědecké poznatky. Pro ochranu přírody je návrh senátu obrovským rizikem, píše se ve výzvě vědců, jíž se obracejí na poslance.

„Je absurdní, že stát na jedné straně investuje peníze do vědeckých výzkumů, ale senátoři pak tvoří legislativu zcela v rozporu s vědeckými fakty a zdeformují tak kvalitní a dlouho připravovaný poslanecký návrh. U kterého senátora jde o diletantství a u koho o úmysl a podlehnutí tlaku lobbistů, to si můžeme jen domýšlet," říká prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., vedoucí pracovník Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekologické služby pod záštitou OSN, člen Světové komise pro chráněná území a dalších komisí IUCN. Kompletní znění výzvy vědců ČTĚTE ZDE.

Byla tedy jen otázka času, kdy se na poslance podobně obrátí také starostové šumavských obcí. Podle nich je Národní park Šumava územím s významnými přírodními hodnotami, divočinou, ale zároveň kulturní krajinou, po dlouhá staletí osídlenou člověkem. V divočině jsou ochraňovány pouze přírodní procesy, v národních parcích divočina, okolní příroda, krajina a potřeby domorodých obyvatel. Vládní návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny byl návrhem zákona o divočině, nikoliv o národním parku.



"Poslanecká sněmovna PČR se s touto vládní koncepci, i za pomocí demagogické kampaně aktivistů, ztotožnila. KV STANu odmítá kritiku, že by Senát Parlamentu České republiky schválil svými návrhy likvidaci českých národních parků. Veškeré ochranné podmínky národních parků, tak jak je navrhla vláda a schválila Poslanecká sněmovna, zůstaly zachovány. Senátní návrhy nemění ani žádné jiné ustanovení zákona a souvisejících zákonů a předpisů, které svým znění ochraňují českou přírodu," uvádějí zástupci Starostů a Nezávislých ve své výzvě, ČTĚTE ZDE.

Původní návrh schválený Poslaneckou sněmovnou našel zastání také u nejvyšších představitelů všech národních parků v České republice. „Národní parky zaujímají prostor pouhého 1,5 % území naší země. Tady chráníme to nejcennější, co v naší přírodě zbývá. Senátní verze novely bohužel narušuje samotnou podstatu pojmu národní park, když navrhuje z nich udělat jakési regionální rozvojové agentury. Všude na světě je ale primárním cílem existence národního parku ochrana přírody a jejích přirozených procesů," říká ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka.

„My chceme vést opravdové národní parky a spolu s kolegy na jejich správách pečovat o přírodu tak, jako se pečuje o nejcennější kulturní památky. Na Řípu taky přece nepostavíme bobovou dráhu, protože je to teď víc in, než románské rotundy," říká ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. Postoj ředitelů NP je tedy zřejmý. Výzvu ředitelů národních parků NAJDETE ZDE.

A svůj názor na dění kolem novely zákona o ochraně přírody a krajiny připojili i zástupci církve. "„Podle Bible byl svět nám lidem svěřen do péče, abychom byli dobrými hospodáři. Svojí činností jsme však náš svět přetvořili za dlouhá tisíciletí natolik, že především v Evropě nezbývá mnoho míst, kde bychom měli šanci setkat se tváří v tvář s nenarušenou či nerušeně se obnovující přírodou," uvádí se mimo jiného v prohlášení, které v plném znění uvádíme ZDE.

Před hlasováním mohou poslanci zvažovat také to, nakolik je pro ně důležitý názor obyvatel území, o kterém se rozhoduje ve valné míře bez nich, tedy lidí přímo ze Šumavy. "Narodili jsme se tady, žijeme tu, stejně jako naši předkové pečujeme o přírodu a krajinu, vychováváme zde naše děti a umíráme tady. Jsme obyvatelé Šumavy. Umíme žít v souladu s přírodou a přejeme si, aby to tak zůstalo. Nikdy jsme přírodě neškodili. Naopak, našima rukama jsme Šumavu přivedli do stavu, kdy mohla být před 25 lety vyhlášena národním parkem," píše se v dopise, který zašle STAN poslancům. Plné znění UVÁDÍME ZDE.