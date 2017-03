Klub vojenských důchodců bilancoval i plánoval

Prachatice - V uplynulém týdnu proběhlo setkání členů Klubu vojenských důchodců regionu Prachatice (KVD) v restauraci Družba v Prachaticích.

Přesně v jednu „po vojensku“ zahájil setkání Stanislav Švancar uvítáním přítomných členů a hostů, mezi kterými nechyběli starosta města Martin Malý, radní Radka Paulová, předseda JK Rady seniorů Jihočeského kraje Bohumil Bezzemek, ale i prachatický předseda Rady seniorů Miroslav Bojanovský a řada zástupců spolupracujících organizací.



Klub vojenských důchodců regionu Prachatice má 106 členů (ať již jde o bývalé vojáky z povolání, vdovy po vojácích, civilní zaměstnanci, či sympatizanti), a to jak z Prachatic, tak také například z Volar, Kosma a dalších míst. V hlavním referátu, který přednesl předseda KVD Emilian Steinmayer zaznělo hodnocení uplynulého roku. Byla zmíněna velká událost, stěhování klubovny a podtržena soudržnost všech členů, kteří odpracovali přes 270 a letos již přes 30 brigádnických hodin na stěhování a vybavování klubovny, která má nyní sídlo v Nemocniční ulici (Poliklinika, vchod ze spodní strany jako do kadeřnictví Štarmanová). Klub je otevřen v pondělí a ve středu od 10 do 11:30 hodin. Pomáhali nejen členové, ale i řada dobrovolníků, kterým bylo veřejně poděkováno a stejně tak městu Prachatice, které pomohla na úplném počátku.



Silvestr Sekáč přečetl plán práce na rok 2017 a zdůraznil, že KVD dělá to, na co má jak finančně, tak fyzicky. Přijímá i během roku konstruktivní návrhy na další aktivity.



V hlavním programu byly předloženy i zprávy o hospodaření a revizní zprávy. Hlasovalo se také o doplnění nových členů do rady KDV.



Starosta města ve svém projevu poděkoval za pomoc a součinnost při společných akcích města jako je Den veteránů 11. listopadu, či v loňském roce účast na odhalení sochy generála Patery, Večer kongresmanů, ale i veřejné zapojení do Rady seniorů, Poradního sboru zdravotně postižených a seniorů. Poděkoval také za spolupráci mezi jednotlivými organizacemi ve městě a vzornou reprezentaci např. ve sporu.



Bohumil Bezzemek, předseda Jihočeské krajské rady seniorů navázal na řeč starosty a úspěšnou reprezentaci členů KVD Prachatice při sportovních hrách, či účast jak pana Švancara, tak Zdeny Hrůzové ve výboru krajské rady seniorů. Ubezpečil přítomné o podpoře i jako zastupitele kraje.

Informacemi doplnil jej Jan Kolář, který byl garantem kampaně Senioři Šlapou do Ria, kde byl oceněn nejen klub, ale z jednotlivců i Stanislav Švancar. Mezi hosty zdravici přivezl i Dušan Tomaščín z Volar z Klubu českého pohraničí Volary.



Po diskuzi ohledně prostor pro seniory ve městě, senior taxíku Maxíku zahrála kapela k tanci i poslechu, k dobrému popovídání si s kamarády.



Hanka Rabenhauptová