Kde se pustí cestáři do oprav?

Prachatice /FOTOGALERIE/ – V druhé polovině dubna rozjede podle informací Martina Grožaje, prachatická Správa a údržba silnic opravy sedmi úseků silnic druhých a třetích tříd.

Na ně má v rozpočtu padesát milionů korun z rozpočtu Jihočeského kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury. Cenu ale ještě sníží výběrová řízení.



Jako první se silničáři pustí do oprav poblíž Lhenic. „Termíny jsme zvolili podle klimatických podmínek. Začneme s opravami v nižších polohách Prachaticka,“ popsal postup prací Martin Grožaj. Každopádně bude všech sedm silnic hotových do konce června.

Jaké silnice a proč SÚS Prachatice opraví?



První bude silnice III/12258, od odbočky před Lhenicemi na Třešňový Újezdec až k odbočce na Vadkov. Jde sice o účelovou silnici, kde SÚS opraví tisíc šest set metrů komunikace a začne někdy v druhé polovině dubna. „Na tuhle opravu, která potrvá sedm kalendářních dnů, máme tři a půl milionu korun,“ upřesnil Martin Grožaj. Doplnil, že povrch silnice bude podle projektu vyrovnán a následně položen nový asfalt.



Možná souběžně se začne opravovat také silnice III/1431a z Chrobol směrem na vlakové nádraží. „Jde o jednu z posledních komunikací na Prachaticku, která je vytvořena pomocí penetrace. Takové komunikace již nevyhovují,“ zdůvodnil opravu pět set patnácti metrů cesty, která vyjde na tři miliony korun. V tomto případě bude silnice opravena takzvanou recyklací za studena. „Jiným způsobem to nejde a znamená to, že povrch se odfrézuje, rozdrtí, smíchá z betonem a položí zpět. Teprve na tuhle směs přijde asfalt,“ vysvětlil Martin Grožaj.



Třetí na řadu přijde silnice III/14137 od odbočky hlavní silnice na Volary směrem na Křišťanovice. „V tomto případě chceme navázat na opravu z loňska, kdy jsme opravili silnici na Hlásnou Lhotu. Z téhle silnice odlétávají kameny a protože je v létě dost frekventovaná, když je to jediná příjezdová cesta ke Křišťanovickému rybníku, tak jí dáme do vyhovujícího stavu,“ popsal technik SÚS. Oprava 1380 metrů vozovky bude trvat pět dní a vyjde na tři a půl milionu korun.



S protože už se opravy přehoupnou do května, a dá se tedy počítat s lepším počasím, přesunou se k Vrbici u Vacova na silnici II/171. Součástí bude i oprava průtahu obcí Vacov. „Protože jde opravy v bytové zástavbě není možné zvyšovat vrstvu asfaltu, ten bude odfrézován a následně položen nový,“ vysvětlil s tím, že jde o dvě stě metrů silnice u Vrbice a 155 metrů ve Vacově. Oba úseky vyjdou dohromady na 1,9 milionu korun a opraveno bude za deset kalendářních dnů.



Hned z Vacova se práce přesunou na půlkilometrový úsek na hranici Jihočeského a Plzeňského kraje, na silnici III/17128 u Javorníka. „Tahle silnice je z kostek, což je v dnešním provozu povrch naprosto nevhodný z důvodu hlučnosti a prašnosti,“ zkonstatoval Martin Grožaj. Doplnil, že SÚS opravu provede podle doporučení odborné laboratoře, která zpracovala na silnici posudek. „Oprava vyjde na tři miliony korun, nikdo totiž pořádně neví, z čeho je tvořena konstrukční vrstva vozovky. To přesně zjistíme až kostky rozebereme,“ řekl. I tak bude mít firma na opravu dva týdny.

ČTĚTE TAKÉ: Zemědělci u Němčic na podzim už pole neosejí



Jako předposlední přijdou na řadu čtyři kilometry silnice III/1449 z Vlachova Březí na Chocholatou Lhotu ke křižovatce na Budkov. „Tam nám opravu komplikuje fakt, že v Chocholaté Lhotě se nikdo nemá k opravě vodovodu pod povrchem. V tomto případě nejde o to, zda, ale kdy se stane nějaká porucha. Proto průtah silnice Chocholatou Lhotou vynecháme,“ vysvětlil Martin Grožaj s tím, správci komunikace nechtějí hned po opravě do vozovky zase kopat. I když bude průtah vynechán, vyjde oprava na 10,5 milionu korun a trvat bude 15 dnů.



Poslední a to nejvíc náročnou bude oprava silnic III/14514 a III14516a v blízkosti Stachů a Michalova a Nového Dvora. „Největší zátěž to bude pro dopravu. Na volné úseky navazují místa se zástavbou a v obou případech je nutné použít jinou technologii oprav,“ řekl Martin Grožaj. Celkem jde o šest kilometrů silnice a vyjde na dvacet milionů korun. „Na měsíc tam zasáhneme do života místních lidí velmi zásadně, ale doufám, že vše půjde bez komplikací,“ uzavřel.



Zmíněné opravy jsou jisté. Jejich pořadí se může změnit v souvislosti s opravami, které chystají jednotlivé obce.



O dalších rozhodnou peníze z dotací. To bude SÚS vědět do letních prázdnin.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Obchvat se rýsuje, kamiony Vlachovo Březí objedou