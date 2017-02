Karbaníci vyrazí na dva turnaje

Nebahovy, Klenovice – Sobota bude patřit karbaníkům.

Vyznavači kačaby se sjedou do Nebahov, mariášníci do Klenovic. Turnaj v karetní hře kačaba se stal již tradiční akcí v Nebahovské hospodě. Koná se zítra od 14 hodin, prezentace začíná o hodinu dříve. Startovné činí 100 korun a je v něm i drobné pohoštění, plus 50 korun jako vratná záloha do hry. Bližší informace podá spoluorganizátor turnaje Jiří Čmiel na telefonu 721762782. V Klenovicích se hraje tradiční turnaj v budějovickém mariáši a startuje se hodinu po poledni.