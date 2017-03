Kam zmizel schizofrenický vrah?

České Budějovice – Jan Reitinger, původním jménem Heidinger, trpí schizofrenií a v nepříčetnosti zavraždil před sedmi lety matku a nevlastního otce Pavla Malhockého žijící v krajském městě.

Kauza Heidinger.Foto: Deník

Známý hudebník ale již dříve na policii hlásil, že ho nevlastní psychicky nemocný syn opakovaně ohrožuje a napadá. Policisté to dvakrát posoudili jako přestupek, jednou jako trestný čin. Na základě posudku psychiatra byl ale případ odložen. Po zavraždění manželů Malhockých nebyl Heidinger kvůli schizofrenii odsouzen, ale byla mu uložena ochranná ústavní léčba v psychiatrické nemocniciv Bohnicích. Odtud byl rozhodnutím soudu v roce 2013 propuštěn a dál se léčil ambulantně v Praze, kde má trvalé bydliště.

Zájem o Reitingera projevila policie od letošního 4. ledna kvůli vyšetřování pokusu o ublížení na zdraví a nebezpečnému vyhrožování. Celostátní pátrání nepřineslo výsledky, nabízela se možnost, že vycestoval jako už několikrát. „Informace zveřejněné v některých médiích o výběru peněz kreditní kartou v Indii jsme médiím neposkytli," ohrazuje se mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Reitingerův nevlastní bratr Mikuláš Malhocký nám včera potvrdil, že o indické stopě ví od policie. Pátrání po 35letém muži není ukončeno. „Reitingera hledáme i za pomoci kolegů v jiných zemích, ale uvádět cokoli konkrétního by bylo na škodu probíhajícího pátrání," řekl Tomáš Hulan.

Pokud Jan Reitinger dál užívá léky, které mu dle jeho psychiatra vydrží do května, měl by být jeho duševní stav stabilizovaný. V opačném případě prý nejsou jeho reakce přesně předvídatelné.