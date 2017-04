Jméno nového místostarosty Vimperka nepadlo, pravomoci má starostka

Vimperk – Ani po více než měsíci nejsou Vimperští blíže tomu, aby obsadili uvolněnou židli místostarosty města.

Zastupitelé města Vimperk. Na snímku zleva Jaroslava Martanová, Pavel Dvořák a Bohumil Petrášek.Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Kdo obsadí uvolněnou židli místostarosty města Vimperk není ani po pondělním zasedání zastupitelů jasné. Jiří Cais byl zastupiteli odvolán v únoru letošního roku. Více než měsíc pak zastupitelé vyjednávali o obsazení tohoto místa.



V pondělí večer zazněl ale pouze jeden návrh. Pavel Dvořák (Jihočeši 2012) navrhl na tuto pozici Lukáše Sýse (ODS). „Stahuji svůj návrh,“ řekl Pavel Dvořák poté, co si zastupitelé dali přestávku, aby projednali návrh starostky Jaroslavy Martanové.

Lukáš Sýs

„Úplně bych to nenazval podmínkami. Chtěl bych, aby v radě byla Šárka Janásková, což znamená, že požadujeme odstoupení jednoho člena rady. Pak by měl mít místo v radě jeden z Jihočechů, kteří vyhráli volby. Ale to už se nebudu bavit o jménech. Taková je dohoda většiny zastupitelů."

Další jméno, kdo by se mohl stát místostarostou, nezaznělo.

V podstatě do poslední židle obsadili včera vimperští obyvatelé Městské kulturní středisko. Chtěli vědět, kdo bude jejich nový místostarosta. Jména se ale nakonec nedočkali, i když to chvíli vypadalo, že zastupitelé budou hlasovat o navrženém kandidátovi Lukáši Sýsovi. „Jaké podmínky této volby budou následovat, abych se mohl rozhodnout, zda ano, nebo ne," zeptal se navrženého kandidáta Jiří Cais, bývalý místostarosta.

Návrh Lukáše Sýse ale nebyl přijatelný pro Jaroslavu Martanovou, starostku města. Pro tu byla akceptovatelná výměna celkem dvou radních. Tedy místostarosty a jednoho stávajícího radního. „Pro to, abych mohla tuto práci vykonávat zodpovědně a s určitou důvěrou, navrhuji a jsem připravena pracovat dál na tomto postu, pokud budou obměněna dvě místa,“ řekla. S Lukáše Sýsem jako místostarostou neměla problém. „Jemu vyslovím důvěru a podpořím jej,“ dodala. Požadavek na výměnu tří členů rady, pro ni byl ale nepřijatelný. „To považuji za vyjádření nedůvěry v mou osobou a rezignuji na místo starostky,“ řekla jasně a dala návrh, aby byla rada obsazena podle výsledků voleb. Buď po jednom místě vítěznými uskupeními podle výsledku voleb, nebo přímo konkrétními lidmi podle absolutního počtu hlasů.



Po přestávce na dohodnutí Pavel Dvořák svůj návrh kandidáta na post místostarosty stáhl. Pak zastupitelé odsouhlasili, že do obsazení všech míst radních, přebírá kompetence rady sama starostka.