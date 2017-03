Již nejsou mezi námi

Prachaticko - V uplynulém týdnu nás opustili:

Ilustrační obrázek.Foto: DENÍK/Archiv

Růžena Jelínková (89 let, Netolice), Oldřich Engst (91 let, Prachatice), Růžena Maunová (78 let, Prachatice), František Vančura (81 let, Prachatice), Zdenko Makovíni (81 let, Blažejovice), Zdeněk Králík (39 let, Prachatice), Jozef Hulala (88 let, Žernovice). PS Paule, Prachatice

Marie Škopková (78 let, Vimperk), Tamara Zorko (65 let, Křtětice). PS Šísl, Vimperk

Martina Simotová (45 let, Netolice). PS Churaň, Vlachovo Březí