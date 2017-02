Jiří Cais jako místostarosta skončil, nástupce bude znám v dubnu

Vimperk – Třikrát za poslední zhruba rok a půl ustál ať už přímé, nebo nepřímé pokusy o odvolání z funkce Jiří Cais (ODS), místostarosta města Vimperk.

Jiří CaisFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Lépe řečeno, dnes již bývalý místostarosta. Při čtvrtém pokusu už měla opozice dost hlasů, aby byl v pondělí zcela nečekaně z funkce odvolán.

Kdo Jiřího Caise ve funkci místostarosty nahradí, jasné není. V pondělí zaznělo, že o jeho nástupci rozhodnou zastupitelé na příštím zasedání, to znamená 3. dubna. Po tu dobu přecházejí povinnosti místostarosty na starostku Jaroslavu Martanovou. „Na mou otázku, kdo bude zastávat post místostarosty, mi odpověděli, že se to bude řešit na příštím jednání. Jeho práci mám zastávat já, jak mi sdělila paní zastupitelka Iveta Preslová," konstatovala starostka.

Jméno zatím nepadlo

V nejbližších dnech plánuje oslovit lídry všech politických uskupení v zastupitelstvu, aby jí písemně zaslali návrhy na kandidáta pro volbu místostarosty. „V příštím týdnu bych se chtěla se všemi lídry postupně sejít," doplnila.



S odůvodněním pro odvolání Jiřího Caise pro jeho nekompetentnost Jaroslava Martanová nesouhlasí. „Určitě ne. Funkce místostarosty není vůbec jednoduchá a nějakou chvíli trvá, než to člověk pozná. Je pravda, že místostarostovi bylo mnohé vytýkáno, ale nemyslím si, že to byly tak závažné důvody, které by měly vést až k jeho odvolání. Druhá věc je, že pokud už k něčemu podobnému dojde, mělo by se říci i to pomyslné B. Takže uvidíme, s čím opozice přijde. Je třeba říct, že odvolání přišlo v polovině rozdělané práce, a té je před námi opravdu hodně. Není to jen o odvolání, ale i o odpovědnosti za nastalou situaci," upozornila starostka.



Odchodem Jiřího Caise se dočasně změní i početní stav rady města. Ta bude fungovat do zvolení nástupce odvolaného místostarosty jako čtyřčlenná. Nově zvolený místostarosta, nebo místostarostka se pak automaticky ze zákona stává dalším radním.

Překvapení? Jen pro někoho

Podle Jaroslavy Martanové vzhledem k dřívějším pokusům o narušení tandemu ve vedení města nebylo pondělní vyústění situace až tak překvapivé, jak by se mohlo v tu chvíli zdát. „Ani fakt, že se tak stalo bez viditelné přípravy v rámci zcela jiného bodu jednání, na tom nic nemění. Podle mne to byla vzhledem k minulosti jen otázka času, kdy se takový návrh objeví znovu," myslí si starostka.



Starostku a jejího již bývalého zástupce nyní čeká nejen předání všeho, co s výkonem funkce místostarosty souviselo. A to nejen lidově řečeno kancelář, ale především administraci závazkům, které místostarosta řešil. „Musíme si sednout a sladit úkoly, které měl místostarosta na starost, tak, aby nedošlo k žádnému narušení do doby, než bude zvolen jeho nástupce. Co bude nutné, budu řešit do té doby sama, to, co bude možné odložit, budeme řešit až s novým místostarostou," konstatovala.



S odvoláním Jiřího Caise jako místostarosty a radního města přímo nesouvisí i jeho odvolání z pozice předsedy výboru pro rozvoj města. Předsedové výborů zastupitelstva jsou vždy zastupitelé, takže v tomto směru by se nemuselo měnit nic.

Kdo usedne na radnici

Kdo by mohl Jiřího Caise ve funkci vimperského místostarosty nahradit, není v tuto chvíli vůbec jisté. A o jméně jeho nástupce nechce momentálně spekulovat ani sama starostka. „To nedokážu odhadnout, ani to nebudu předjímat. Budu čekat, jaké návrhy přijdou. Samozřejmě se tím budeme muset zabývat i v rámci koalice, ale prioritně by s konkrétním návrhem měla přijít opozice. Podstatné bude vést konstruktivní debatu o vedení města," podotkla starostka.



Může se nicméně stát, že opozice přijde s návrhem, který za daného rozložení sil bude schopna odhlasovat a který by mohl být minimálně kontroverzní z hlediska dalšího společného fungování vedení města. „Já skutečně nechci hodnotit návrhy a jména, které jsem ještě nedostala. Chci vše řešit s chladnou hlavou a zodpovědně vůči městu, jeho dalšímu rozvoji a k rozdělané práci. Nechci se uchylovat k siláckým projevům a zbytečným komentářům. Zkrátka taková je zastupitelská demokracie, kdykoliv může být odvolán kdokoliv, pokud k tomu bude potřebná většina hlasů zastupitelů. Podle mého je ale mandát ve vedení města o zodpovědnosti a práci, nikoli o funkcích," uzavřela starostka Jaroslava Martanová.