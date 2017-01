Je lepší přijít včas, radí psycholog

Prachatice - Návštěvu pedagogicko-psychologické poradny by rodiče neměli nechávat na poslední chvíli.

Vladimír Hettner, vedoucí pracoviště pedagogicko-psychologické poradny v Prachaticích, dává řediteli Petru Horálkovi zapravdu minimálně v tom, že by rodiče neměli vyšetření dítěte nechávat na poslední chvíli.

Současně ale rodiče uklidňuje s tím, že pokud nestihnou s dítětem absolvovat vyšetření do termínu zápisů, budou mít možnost ještě do konce května. „Může se totiž stát, že na vyšetření přijdou rodiče s budoucím prvňáčkem do pedagogicko-psychologické poradny včas, ale bude potřeba ještě kontrolní vyšetření, které může být v květnu. Nebo se prostě na některé dítě nedostane, protože nebude mít poradna dostatečné kapacity a k jeho vyšetření dojde v pozdějším termínu. Každopádně by ale rodiče měli mít výsledky vyšetření k zápisu. Pokud ne, pak škola neuzavře správní řízení a dojde k tomu až ve chvíli, kdy rodiče doloží potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny," uvedl Vladimír Hettner. Upozornil ale, že vyšetření po 30. dubnu je ale spíše výjimkou, kterou je možné realizovat. Rodiče by si to neměli vykládat tak, že se nic nestane, když půjde dítě na vyšetření na poslední chvíli.



Aktuálně má sice prachatická poradna, která působí pro celý bývalý okres Prachatice, omezené kapacity, nicméně vyšetření dětí pro případnou žádost o odklad stíhá. Podle Vladimíra Hettnera je ale otázkou, zda se situace nezmění. „Zatím to stíháme, takže bychom měli vyšetření do dubna zvládnout. Ale počítáme s tím, že se objeví několik rodičů, kteří nechají vyšetření na poslední chvíli, nebo budou muset s dítětem přijít ještě na kontrolní vyšetření," doplnil.



I když určitá časová vůle stále zůstává, doporučuje psycholog rodičům nenechávat návštěvu pedagogicko-psychologické poradny s dítětem na poslední chvíli. „Rozhodně je lepší přijít včas, aby pak k zápisu měli výsledek vyšetření s sebou. Navíc v některých školkách v rámci přednášek poskytujeme rodičům základní informace, takže vědí, na co se mají připravit. Pokud se týká školní zralosti dětí, tu již vyšetřujeme, takže rodiče, jejichž dětí by se případně odklad týkal, už to vědí a aktivně se sami hlásí na vyšetření," dodal Vladimír Hettner.