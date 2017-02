Jaroslava Martanová: O bytech pro seniory mluvíme od samého začátku

Vimperk - Se starostkou Vimperka o revokaci usnesení opravy internátu.

Budova bývalého chlapeckého internátu by do budoucna měla projít rekonstrukcí na malometrážní byty pro aktivní seniory a v přízemí má vzniknout zázemí pro městskou policii a agendu přestupků.Foto: VLP / Fuchs Miroslav

Z jakého důvodu jste zhruba už po měsíci předkládali návrh na revokaci usnesení?

Projekt nesplňoval podmínky dotace tak, aby se jednalo o upravitelné byty. Ty by musely být kompletně upraveny pro vozíčkáře od vstupních dveří přes vypínače a zásuvky až po koupelny a sociální zařízení. I kdybychom se rozhodli, že projekt změníme podle podmínek dotace, nestihli bychom to do termínu podání žádosti. Navíc bychom úpravami a jiným dispozičním řešení přišli i o část bytů, které projekt řeší. Žádost jsme museli podat do konce loňského roku, ale protože se ukázalo, že bychom nesplnili podmínky, žádost jsme nepodávali, a proto byla navržena revokace předmětných usnesení. Proto budeme přestavbu řešit z vlastních prostředků města.



Nešlo přece jen projekt upravit, nebo využít jiný dotační titul?

Upravitelný byt je jasně vyhláškou stanovený termín s přesně určenými podmínkami, jak má takový byt vypadat a co musí splňovat. A do toho bychom se s naším projektem nevešli. A nelze momentálně čerpat dotaci z fondů ministerstva pro místní rozvoj ani z dalších dotačních titulů, které vyžadují například jako jednu z podmínek společenskou místnost a podobně. Náš záměr byl od počátku cílený na seniory 65+ s tím, že se jedná o aktivní seniory, kteří chtějí bydlet v menším bytu.

Co tedy řeší zpracovaný projekt, na který má město vydán platné stavební povolení?

Současný projekt řeší přestavbu druhého a třetího nadzemního patra bývalého chlapeckého internátu na 21 malometrážních bytů a dva byty v přízemí. Projekt řešil byty i podle současných rozvodů, změna dispozičního řešení by znamenala i nové řešení rozvodů a tím pádem ve výsledku i menší počet bytů. Znamenalo by to zadat novou studii a kompletně přepracovat celý projekt, pokud bychom chtěli žádat o dotaci na upravitelné byty a současně čekat na vyjádření všech dotčených institucí. V tuto chvíli budeme držet záměr malometrážních bytů z vlastních prostředků města.



O dotaci usilovat nebudete, je tedy zřejmé, že financovat jej bude město z vlastních prostředků. Kde je chcete vzít?

Prostředky na přestavbu jsme chtěli řešit částečně z rozpočtu města a částečně z peněz, které má Městská správa domů a bytů z hospodářské činnosti. Rozhodně by to nebylo tak, že bychom chtěli, aby celou přestavbu financovala pouze městská správa domů a bytů, byť by objekt následně převzala do své správy. Počítáme s tím, že bychom od naší společnosti chtěli zhruba deset milionů korun, které by se jí v průběhu deseti let vrátila zpět. Na druhou stranu by to znamenalo dalších 23 malometrážních bytů, o kterých si bude rozhodovat pouze město, objekt bude zaplněný a nebudeme muset řešit náklady související dosud s údržbou, temperováním a správou objektu.



Do bývalého chlapeckého internátu chtělo město od samého začátku přestěhovat služebnu městské policie. Platí to stále?

Rozhodně. Přestavbou bychom současně vyřešili nejen novou služebnu a zázemí pro městskou policii, ale také agendu oddělení přestupků, které jsou dosud ve dvou objektech v Kaplířově ulici. Současně bychom tím vyřešili zázemí našich dobrovolných hasičů v Kaplířově ulici a následně řešili i prodej objektu. Určitě budeme jednat o tom, abychom záměr realizovali do konce volebního období.