Hromádku po psovi zapíší do rejstříku

Dominika Kasíková, Prachatice Ve městě mi rozhodně vadí, pokud pejskaři po psech neuklízejí. Já sama uklízím po psech vždy. Nevadí mi to, pokud je to v přírodě, mimo město.

Zdenka Novotná, Prachatice Více méně, dokud to nevyšlápnu, tak mi to až tak nevadí. Jsem z vesnice, kde to neuklízí téměř nikdo. Vadí mi, pokud je to na chodníku a v silnici a ne na trávě.























Barbora Staňková,

Prachatice

Vadí mi to. Jako majitelka pejska se snažím z 90% vždycky všechno uklidit, ale chápu, že občas si někdo igeliťák zapomene. Každý by si asi měl sáhnout do svědomí.