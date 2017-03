Hřiště prodraží meliorace i úpravy okolního térenu

Prachatice – Za milion dvě stě tisíc chtěli Prachatičtí postavit nové hřiště u hasičské zbrojnice ve Starých Prachaticích. Radní k částce přihodili dalších sedm set tisíc korun.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Hřiště a také úprava celého okolí tak vyjde na bezmála dva miliony korun. Podle Martina Malého (Nezávislí), starosty Prachatic, při projektování nastaly komplikace s terénem. „Prostor, kde hřiště postavíme, musíme odvodnit, přibude opěrná zeď, částečné oplocení požární nádrže, altán a přístupový chodník, po kterém se ke hřišti dostanou i maminky s kočárky,“ vysvětlil zastupitelům navýšení ceny.



To se nelíbilo Janu Bauerovi, který poukázal na fakt, že zastupitelé sice schvalují navýšení peněz, ale stavba hřiště už začala a odsouhlasili ji pouze radní. „Dáváte schválení rozpočtové změny na stůl zastupitelům, ale my už nemůžeme říct, že to stavět nechceme, protože se začalo,“ argumentoval. Martin Malý oponoval tím, že hřiště zastupitelé odsouhlasili při schvalování rozpočtu pro letošní rok. Právě tam byla podle jeho slov částka 1,25 milionu korun jasně určena. Cenu zvýšil projekt poté, co jsou do prostoru zahrnuty nejen meliorační práce a přístupový chodník, ale také posun stávajícího oploceného sportoviště o několik metrů, opěrnou zeď, část plotu kolem požární nádrže a další úpravy okolního terénu. „Jiná varianta nebyla možná, abychom lokalitu upravili a zahrnuli tam hřiště pro děti,“ řekl starosta Malý. Rada má k takovýmto úpravám v rozpočtu zmocnění od zastupitelstva.

Vhodnější pozemek před lety prodali

Růžena Štemberková (KDU-ČSL) podotkla, že hřiště podobné velikosti mají například v Mičovicích a vyšlo je na necelých šest set tisíc korun. „Je naprosto skvostné a za třetinu vámi plánované ceny,“ řekla a doplnila otázku, jaké jsou na hřišti plánované herní prvky, zda jsou již v kalkulované ceně a kolik jich je. Podle informací Martina Malého tam jsou plánované prvky čtyři a některé z nich budou vhodné i pro děti do patnácti let. „Ano prvky jsou v ceně, včetně normovaných dopadových ploch,“ doplnil starosta s tím, že jsou přesně podle stanovených a přísných pravidel.



Úpravy terénu a stavba dětského hřiště ve Starých Prachaticích u hasičské zbrojnice budou trvat od pondělí 27. března padesát čtyři dnů, tedy do prvního pondělí v červnu. Náklady ve výši bezmála dvou milionů korun zdůvodňuje Martin, starosta Prachatic také tím, že: „Jiný vhodný pozemek v osadě město nevlastní.“ Zapátral také v historii a zjistil, že pozemek na návsi, který by vhodný byl, město prodalo za 59 tisíc korun v roce 2006 soukromníkovi.

"Kdybychom jej dnes měli k dispozici, náklady mohli být odhadem méně než poloviční. Hledali jsme i jiný prostor, kde by stavba vyšla levněji, například poblíž bytovek, jenže tam se hřiště nevejde, protože tam mají lidé zahrádky a ty rušit není vhodné. Další část pozemku u bytovek je zatížena ochranným pásmem vysokého napětí, v němž hřiště stavět nelze. “ popsal.

Bude dražší, ale stát bude

Hřiště se staví, i přesto, že projektová cena byla o několik málo tisícovek nižší než vysoutěžená při výběrovém řízení. To se nelíbilo zastupiteli Janu Toncarovi (ČSSD). „Jinak to nebylo možné, výběrové řízení bylo otevřené a přihlásit se tak mohl naprosto kdokoliv. I když prostor si prohlédlo pět firem, do samotného výběrového řízení se přihlásily pouze dvě,“ řekl Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic. Hřiště tak staví společnost Strabag.



Nutnost mít hřiště ve Starých Prachaticích zdůvodnil starosta dlouhodobými požadavky tamních obyvatel i počtem tam žijících dětí. „Je tam pětatřicet dětí, které nemají žádný prostor na hraní,“ upřesnil. Na otázku, zda by nebylo vhodnější a levnější postavit další hřiště v Prachaticích, starosta odpověděl, že záměrem radnice je příblížit hřiště dětem a rodičům. „Neevidujeme v současné době od rodičů v Prachaticích žádný další požadavek, že by chtěli v některé lokalitě nové dětské hřiště, v osadách ale ano“ doplnil.



V Prachaticích jsou podobná hřiště tři. Jako první vzniklo poblíž Družby a jeho stavba byla součástí revitalizace sídliště. Druhé bylo hřiště v ulici Primátorská. I k němu získalo město dotační peníze a celkem nakonec vyšlo na 1,88 milionu korun. Poslední je U Rybníčku a to stálo 750 tisíc korun.

Stavbou hřiště a altánu Prachatičtí ale se zvelebováním osad nekončí. Martin Malý upřesnil, že hřiště by chtělo město postavit také v Osekách. „Také tam máme problém s prostorem, ale nějaké místo snad najdeme,“ ujistil.