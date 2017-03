Hřišť není nikdy dost, řekli Volarští a staví nová

Prachaticko (FOTOGALERIE) – Revize hřišť musí být. Radnice děti chrání před zraněním.

Zhruba pět tisíc korun měsíčně platí Vimperští za revizi dětských hřišť ve městě. Deníku to potvrdil Josef Kotál, vedoucí odboru životního úřadu MěÚ Vimperk. „Snažíme se předcházet tomu, aby se děti na hřištích zranily z důvodu zničených prvků," vysvětlil Josef Kotál, proč město vydává ročně několik desítek tisíc na kontroly stávajících hřišť.



Revize mají aktuálně za sebou i Netoličtí. „Vloni se podařilo postavit nové hřiště v areálu mateřské školy a teď nám nikdo z rodičů nehlásil, že by některé lokalitě města hřiště chybělo," řekl Jindřich Vaníček z netolické radnice.



Výstavbu nového hřiště plánují letos v Prachaticích i ve Vimperku. Ve Volarech jich přibude více. „Dětských hřišť není nikdy dost," myslí si Martina Pospíšilová, starostka Volar.



Workoutové hřiště, parkourové hřiště a hřiště pro malé děti. To všechno plánují postavit Volarští. „Workoutové hřiště bychom chtěli postavit u plaveckého bazénu, parkourové pro změnu u základní školy. Chceme je mít ještě letos," uvedla Martina Pospíšilová, starostka Volar.



Do výstavby hřiště se ale chtějí pustit i ve Vimperku. „Nové by mělo vyrůst v Hrabicích, po městě jich je několik. Občas se setkáváme s tím, že nám je poškodí vandalové, ale není to nic kritického," uvedl Josef Kotál z vimperské radnice.



Otázka pro Zdeňku Hrůzovou, aktivní seniorku:

V Prachaticích si senioři zvykli navštěvovat fitness prvky v Parku Mládí. Je z vašeho pohledu prvků dostatek, nebo byste uvítali další i v jiné lokalitě?

Vzhledem k tomu, že jsou nám přístupné nejen tyto prvky, ale i ty, které jsou umístěné v areálu Domu pro seniory Mistra Křišťana, tak mám pocit, že je to dostatečný počet. S manželem se snažíme minimálně jednou týdně si na prvcích protáhnout tělo, jsou ale i senioři, kteří na ně chodí denně. Navíc se snažíme i různé akce koncipovat k jejich blízkosti. V Parku Mládí je fajn, že jsou v blízkosti dětského hřiště, takže se tu potkávají dvě generace. Aktuálně bychom spíše uvítali přírodní areál s brodícími lázněmi, ideálně by se nám líbil například u Fefrovských rybníčků.

Prachatičtí mají pro změnu v plánu výstavbu dětského hřiště ve Starých Prachaticích. Jak už před časem uvedl Jan Klimeš, prachatický místostarosta, město tu má vůči tamním dětem dluh. „V tuto chvíli je po Prachaticích dostatečný počet dětských hřišť. Spíše se je snažíme vždy centralizovat," poznamenal Zdeněk Rubeš z prachatické radnice.

Opravovat a provádět revize musejí Prachatičtí stále dokola. „Jednak se prvky samozřejmě opotřebovávají, navíc se občas stane, že je některý prvek rozbitý nevhodným používáním," doplnil Zdeněk Rubeš. Podle jeho slov občas někdo nerespektuje, do jaké váhy je prvek určen. „Rozbité prvky na hřištích ale nejsou na denním pořádku, nic vážného to není," zhodnotil Zdeněk Rubeš.

