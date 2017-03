Hodnotitelé trofejí jsou proškoleni

Klatovsko – Do vazby poslal o víkendu klatovský soud 66letého lékaře z městečka na Klatovsku, který škrtil svoji o patnáct let mladší manželku, přičemž jí vyhrožoval, že ji zabije. Žena se mu naštěstí vysmekla a zachránila se útěkem. Za pokus vraždy mu hrozí až osmnáct let vězení.