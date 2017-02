Hlasy ze Šumavy: Chceme divočinu v přírodě, ne v zákonech

Šumava - Kůrovcová gradace již odezněla, ale pro omezení ochrany přírody v šumavském národním parku se našly jiné důvody.Tím asi nejčastěji zaznívajícím je kvalita života místních obyvatel.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Právě teď se o tento argument opírají zastánci senátního návrhu zákona o ochraně přírody, který znatelně snižuje úroveň ochrany přírody v národních parcích a o němž budou v úterý (21. 2.) hlasovat poslanci.



Na skutečnost, že je to názor lichý, poukazují starostové některých šumavských obcí a také dva tucty místních spolků svými dopisy poslancům.



V tom, že budou rozlehlá území národního parku ponechána působení samotné přírody, vidí nejúčinnější řešení pro turistické využití a tím i pro ekonomický rozvoj regionu, což potvrzují dlouhodobé zkušenosti jak z české, tak i z německé strany.



Poukazují i na to, že snahy o omezení ochrany přírody pramení častěji z vidiny snadného zisku z rozprodávání doposud chráněných lesů a pozemků, než z obavy o blaho místních obyvatel.



„Před více než 85 lety uvedl Josef Váchal v knize Šumava umírající a romantická, jednom z nejcennějších uměleckých děl vážících se k Šumavě, tuto glosu:

„Co však nejnerozumnějším činem lidským zůstává, je zasahování do vlastní činnosti přírodní tam, kde živelná dění, málo posud a částečně jen člověkem ovládaná, samy prospěšný na konec stav zemi vytvářejí, třeba s počátku působení jich zhoubným býti se zdálo."

Dnes ve stejném duchu žádáme poslance, aby schválili novelu zákona 114/92 předloženou ministerstvem životního prostředí. Ta totiž na rozdíl od verze předložené Senátem směřuje k ochraně přírody a krajiny, jak název zákona deklaruje.



Věříme, že díky tomu bude ke stoletému výročí vydání Šumavy umírající a romantické disponovat Šumava rozsáhlým územím panenské přírody.", řekl Tomáš Hauser, předseda spolku Zázemí, který dopis také podepsal.



Jiří Včelák, předseda spolku Šumava domovem, který dopis také signoval, komentuje situaci takto: „Víme, že právě příroda ve své přirozené podobě je to, co činí náš kraj výjimečným, co nám přináší vnitřní i vnější bohatství."