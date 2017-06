Herci v Drslavicích točí až do neděle

Drslavice - „Bavte se, smějte se. Musí tu být veselo. Jste u muziky," úkoloval režisér Zdeněk Troška herce i neherce při natáčení své nové pohádky Čertoviny v Drslavicích.

Prostory drslavické tvrze se změnily v hospodu a taneční sál. U jednoho stolu sedí Oldřich Navrátil, ukrajuje z uzené šunky a nabízí ženichovi své Haničky přesně podle dalších pokynů režiséra a jeho štábu.

Ještě padne několik dalších pokynů a pak už se točí na zkoušku. „Tak, jo. Už to umíme, tak naostro,“ zní ten další. Natáčení Čertovin jede jako na drátkách. Všichni mají své přesné místo. Drslavičtí skoro nevědí, že se tam něco děje a do konce víkendu ještě dít bude. Je tam pohádkový klid. Asi proto padl výběr právě do malebné vesničky s tvrzí uprostřed. Všichni vzpomenou až v lednu příští rok. Právě 4. ledna je naplánovaná premiéra pohádky Čertoviny jihočeského režiséra Zdeňka Trošky.