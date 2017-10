Havárie zavřela teplou vodu

Prachatice - Havárie páteřního horkovodu v oblasti U Rybníčku v Prachaticích ve čtvrtek dopoledne odstavila dodávky teplé vody do domácností v ulicích Ševčíkova, U Rybníčku a do sídliště Pod Lázněmi.

Havárie horkovodu v Prachaticích.Foto: Deník / Leona Fröhlichová

„Jedná se o páteřní horkovod s větší dimenzí. Budeme se snažit havárii odstranit během čtvrtka, a to i za cenu toho, že bychom měli pracovat do noci,“ uvedl dopoledne Petr Kolín, jednatel Tepelného hospodářství Prachatice. Co havárii způsobilo, je podle jeho slov těžké odhadovat. „Naposledy tu byly práce na horkovodu v roce 2006, může se jednat o únavu materiálu, nebo nedokonalost některého ze spojů,“ poznamenal.