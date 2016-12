Garáže dobrovolných hasičů mají od včera nové přírůstky

Vlachovo Březí (FOTOGALERIE) - Pořádně velikou krabici, metry stuhy a notnou zásobu vánočního balicího papíru z obchodů by bylo třeba na zabalení dárků, které včera dopoledne dostali dobrovolní hasiči z Vlachova Březí a Dolního Kožlí.

A dorazilo i druhé vozidlo, to budou využívat hasiči z Vlachova Březí.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Slavnostně si totiž převzali klíčky od dvou nových vozidel. Jejich pořízení financovaly dotace z evropských fondů, ministerstva vnitra, Jihočeského kraje a podílelo se i město Vlachovo Březí.



Jako první si za volant nového vozu pro SDH Dolní Kožlí usedla Dana Hesová. „Je to krásný pocit. Kdy se ale opravdu poprvé svezeme, ještě nevím. Každopádně v sobotu máme setkání členů našeho sboru, takže to bude určitě první příležitost si auto prohlédnout a možná i pokřtít," říká členka SDH Dolní Kožlí. Pro tento sbor bude nový ford velkou změnou. Využívat jej budou kromě výjezdů především k přepravě na soutěže dobrovolných hasičů. Na ty je dosud vozila stařičká avie. „Je to rozhodně veliký rozdíl," směje se při porovnání obou vozidel Dana Hesová.



A spokojený je také velitel SDH Dolní Kožlí Karel Jakš. „Nečekali jsme, že bychom se kdy dočkali takového auta," dodal s tím, že avii, která zatím sboru slouží, bude předána starostovi města a o jejím dalším osudu se teprve rozhodne. „Obě auta si nechat nemůžeme, ani by se nám do naší garáže nevešla," doplnil s tím, že za volant bude moci usednout každý člen sboru s řidičským oprávněním na skupinu B. První kilometry s novým vozidlem plánuje pro členy sboru nejspíše do Stach, kde chtějí navštívit tamní hasičské muzeum.



Vozidlo pro SDH Vlachovo Březí bylo z devadesáti procent financováno z dotace IROP, zbytek zaplatilo město. Druhý vůz pro sbor v Dolním Kožlí byl pořízen z dotace, na které třemi šestinami podílelo ministerstvo vnitra, dvěma šestinami Jihočeský kraj a zbylý díl uhradilo opět měst Vlachovo Březí.

„Především je to obrovská pomoc pro oba sbory. Hlavně hasiči z Dolního Kožlí se cítili možná trochu odstrčení, i když nepatří mezi zásahové jednotky, jako Vlachovo Březí. Každopádně teď už na soutěžích budou dělat parádu, stejně tak i hasiči z Vlachova Březí. Nicméně obě vozidla budou zásahová s možností využít pro přepravu osob," konstatoval místostarosta Vlachova Březí Jiří Růžička.



Pro sbory dobrovolných hasičů byla podle Milana raby, ředitele HZS Jihočeského kraje – územního odboru Prachatice, předání dvou nových vozidel vzácná příležitost ukázat, jak fungují dotační programy a že jedna nevylučuje druhou. „Město Vlachovo Březí zažádalo o dvě dotace, jednu v rámci IROPu, které byly vypsány pouze vybrané obce s rozšířenou působnosti. V celé ČR se jednalo o 52 procent všech ORP. Například Vimperku se to vůbec netýká, spadá sem pouze Prachaticka. Navíc se jednalo o dotaci pro jednotky vyšších kategorií s územní působností JPO dva a tři, kam spadá i Vlachovo Březí. Druhá dotace byla cílena z ministerstva vnitra na podporu menších sborů, což se týká i Dolního Kožlí. V tomto případě bylo umožněno čerpat z obou dotačních titulů," podotkla Milan Raba.



Zároveň připomněl, že dotace z IROP pro sbory dobrovolných hasičů již pokračovat nebudou. „Alokované finanční prostředky byly vyčerpány zhruba v červnu letošního roku a nové žádosti už se neregistrují. Nicméně ministerská dotace by měla pokračovat jak v roce příštím a ve 2018, tak snad i v dalších letech. Mám signály, že i další obce a města v okrese Prachatice chtějí podat žádost o dotace. Těm obcím, které neměly to štěstí a dotaci neobdržely, říkám, ať se nevzdávají a zkoušejí to znovu," radí ředitel územního odboru HZS.



Podle Milana Raby je deficit požární techniky hlavně u menších sborů, ale i u ostatních jednotek velký. „Bude trvat léta, než se kompletně obmění. Přeji dobrovolným hasičům, ať jim technika slouží k plné spokojenosti co nejdéle ku prospěchu jak jich samotných, tak především občanům. A také ať ji využijí k radosti při požárním sportu," popřál Milan Raba.



Do oblasti Vlachovobřezska tak přibyla dvě nová vozidla. Primárně jsou pro SDH k evakuaci osob, byť mohou vyjíždět i k zásahům a lze je využít i k přepravě osob. „Jedná se o dva vozy Ford Transit s kapacitou pro devět osob. Jeden je na podvozku 4x4, druhý na 4x2. Vůz určený pro SDH Vlachovo Březí má navíc speciální barevné provedení v barvě 3024, která je podstatně výraznější a tímto směrem by se do budoucna měly vydat všechny sbory v České republice," shrnul za firmu, která vozidla dodala, Martin Vinkler.



Právě barevné provedení vozu pro vlachovobřezské hasiče všechny trochu zaskočilo. Více než českou techniku totiž připomíná vozidla v Rakousku či Německu. „Barva je zvolena především vzhledem k lepší viditelnosti a také s přihlédnutí k trendu, který je v rámci Evropské unie u vozidel integrovaného záchranného systému. Hodně se o tom mluví, že by minimálně veškerá technika profesionálních hasičských sborů měla být do budoucna v tomto barevném provedení," vysvětlil Martin Vinkler.



Sbory mohou ovlivnit konečnou úpravu vozidel jen částečně. „Základ vozu, co se týká majákové techniky a podobně je specifikovaný HZS, ale sbory mohou kombinovat například typy vysílaček ve vozidle, výsuvných částí, sedaček a podobně. Každé vozidlo je v podstatě originál," dodal.

Přebírat zbrusu nové auto pro sbor byl úžasný pocit i pro Jana Fiedlera, zástupce velitele a starostu SDH Vlachova Březí. „Už jsem tu u sboru hezkých pár let a za tu dobu je to druhé opravdu nové auto, zatím jsme jinak všechna vozidla měli, jak se říká, z druhé ruky. Tohle je první auto, které mne asi přežije," říká s úsměvem Jan Fiedler.



První oficiální jízdu ještě naplánovánu nemají. „Zatím nemáme registrační značky, ale až budou, první se svezou strojníci, aby se s novým autem seznámili. V podstatě s ním mohou u nás jezdit jen strojníci, což je pět lidí," dodal.



Toho, že by nový vůz zahálel v garáži a strojníci kolem něj jen chodili s hadrem a leštěnkou, se rozhodně nemusí nikdo obávat. „Určitě se bude využívat pro přepravu osob v rámci nutné evakuace při živelních pohromách a dalších událostech, kdy je potřeba přepravit více osob najednou. Už jen v případě povodní musíme nasadit veškerou možnou techniku, což se nám stalo v posledních letech třikrát. Je možné do vozidla uložit čerpadla, lze vyjmout nebo posunout zadní sedačky, takže místa uvnitř bude určitě dost. A našemu sboru nové auto rozhodně výrazně pomůže s přepravou dětí na soutěže v požárním sportu, bez toho sbor fungovat nemůže," konstatuje Jan Fiedler.



A určitě oba vozy spolu s dalšími v okolních obcích sníží průměrný věk techniky sborů dobrovolných hasičů v regionu. „Jen u nás stará cisterna má letos 42 let a zatím byla v nejlepší kondici z aut, které máme. Do budoucna bychom usilovali ještě o novou cisternu, čímž by se situace v technice naší jednotky vyřešila z dlouhodobého hlediska na několik let dopředu," plánuje starosta SDH Vlachova Březí Jan Fiedler.