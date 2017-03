Fotograf David Peltán prožívá dosud největší profesní úspěch

Tábor - Čtvrtý ročník mezinárodní soutěže Jazz World Photo dolehl až do redakce Táborského deníku. Fotograf David Peltán se dostal do třicítky nejlepších autorů jazzových snímků, které vznikly v loňském roce.

Fotograf David Peltán z Tábora.Foto: Marek Švadlena



David Peltán, jehož snímky vídáte na stránkách Táborského deníku už deset let, prožívá dosud největší profesní úspěch a netají, že doma skákal radostí po celém bytě. Jeho múzou se stala kalifornská jazzmanka Carla Bley, již zachytil ve vteřině soustředění u piana. Ta vteřina ho posunula do finálové třicítky nejlepších jazzových fotek loňského roku soutěže JWP. „Byla neuvěřitelná, a tak jsem poslal její fotku, abych jí tímto vzdal hodl,“ říká David Peltán o osmdesátileté muzikantce.

Pochvala fotky vložené na Facebook sice potěší, ale takovou euforii, jako úspěch v mezinárodní soutěži v autorovi neprobudí. David Peltán právě takovou chvíli prožívá. Jeho jazzová fotka tak procestuje několik států světa a zastaví se i na jihu Čech. Táborský fotograf se s ní dostal do třicítky nejlepších snímků, které zaslali autoři z 31 zemí do soutěže Jazz World Photo. Každý snímek musí vzniknout při jazzové události uplynulého roku. David vsadil na klavíristku Carlu Bley, jež v rámci Bohemia Jazz Festu, jehož je David Peltán oficiálním fotografem, hrála na plzeňském náměstí. Díky této subtilní osmdesátileté dámě z Ameriky nechal za sebou téměř dvě stovky soupeřů, na něž se štěstí neusmálo. Ostatně ani na Davida nebylo štědré hned napoprvé, úspěch mu přinesl až čtvrtý ročník soutěže. Teoreticky má ještě naději postoupit až na medailová místa, neboť absolutní vítěze porotci JWP vyhlásí až ke konci března.

Nejlepší záběry vždy tvoří náhoda a i u Davida mačkala spoušť. „Zachytil jsem opravdu vteřinový okamžik, kdy se pianistka v naprostém, řekl bych až zenovém klidu soustředí na další skladbu. Ač je klidná, je v ní určitá tenze. Nevím, jak působí fotka na diváka, který na koncertě nebyl a nemůže tak znát celý příběh, ale já byl celým jejím koncertem dojatý, hrála excelentně, s hloubkou, humorem i energií,“ vzpomíná na rozhodující záběr.

Ale jasno o volbě neměl od začátku. Do soutěže vybíral z několika záběru Carly Bley. „Jsem hrozně nerozhodný, a tak mi s výběrem mezi třemi záběry pomohli v týmu Bohemia Jazz Festu a požádal jsem i lidi na mém profesním Facebooku. Od začátku tahle fotka měla podporu, tak jsem ji poslal,“ přibližuje výběr soutěžní fotografie. Vyplatilo se a David mohl prožít opojné chvíle radosti. „Když jsem se dozvěděl, že jsem ve třicítce, byl jsem hodně veselý, skákal po pokoji a něco jsem si i otevřel,“ směje se.

Prosadit se ve finálové třicítce nebude mít jednoduché, přesně ví, že se do užšího výběru dostala spousta výborných a i zkušenějších kolegů, kteří se na jazzové koncerty zaměřují podstatně víc. Z České republiky se do užšího výběru dostali jen čtyři autoři, jejichž díla bude posuzovat například i zpěvák Dan Bárta, známý i svými fotografiemi.