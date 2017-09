Firma Rohde & Schwarz má k dispozici nový stroj na zpracování plechů

Vimperk - Téměř 36 milionů korun stál vimperskou firmu Rohde & Schwarz nový stroj na zpracování plechů – TruMatic 7000 FMC.

Firma Rohde & Schwarz ve Vimperku. Ilustrační fotoFoto: Archiv firmy

Firma se rozhodla investovat do jedné z nejmodernějších a nejproduktivnějších technologií od firmy Trumpf. Jedná se o jeden z nejlepších strojů svého druhu, který splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitu, produktivitu a flexibilitu. Nákupem tohoto plně automatického stroje pokračuje firma v trendu automatizace a zároveň rozšiřuje své technologické možnosti v oblasti výroby plechových dílů.

Vimperský závod Rohde & Schwarz, který je součástí stejnojmenného světového koncernu s více než 10.000 zaměstnanci, neustále investuje do modernizace svého strojového parku. Pro zachování co možná nejvyššího kvalitativního standardu realizuje koncern výrobu svých produktů v celé své šíři a hloubce ve vlastních závodech. To vyžaduje neustálou implementaci nových technologií, optimalizaci pracovišť a výrobních ploch.

Jen v minulém roce došlo k navýšení výrobní plochy závodu o 8.500 metrů čtverečních, tedy na současných 40.500 metrů čtverečních. „Naším standardem je prvotřídní výrobek na špičkové technické úrovni. Tomu podřizujeme i veškeré naše technické vybavení,“ uvedl jednatel firmy Rohde & Schwarz Konrad Bartl.