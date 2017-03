Dva ze zastupitelů Netolic složili funkce

Složení netolických zastupitelů se proto změní. V podstatě ale musel Vladimír Pešek, starosta města, přijmout rezignace hned tři.



Nejprve svoji rezignaci podal Pavel Pilař, kterého nahradil Petr Šanda. Ani Petr Šanda být zastupitelem nechce a tak i on poslal rezignaci k rukám starosty. Ve stejnou dobu složila funkci i Leona Bucharová, která byla zároveň v kontrolním výboru. „Rozhodnutí Pavla Pilaře a Leony Bucharové samozřejmě respektuji a nezbývá, než jim za jejich práci poděkovat,“ okomentoval změny ve složení zastupitelstva Netolic Vladimír Pešek.



„Nechci své rozhodnutí veřejně komentovat,“ uvedl včera Pavel Pilař. Jeho židli v zastupitelstvu měl následně obsadit Petr Šanda, který ale po několika dnech rezignoval rovněž, a tak Pavla Pilaře vystřídá Václav Částka.



Jen o několik dní později, než Pavel Pilař, rezignovala také Leona Bucharová. Na její místo by měla usednout Monika Bendová. Leona Bucharová ale zároveň působila i v kontrolním výboru. „Proto byl osloven Jan Kuliš, aby nominovali nového člena kontrolního výboru," popsal Vladimír Pešek, starosta Netolic.

Podle jeho slov by měli noví členové zastupitelstva, tedy Václav Částka a Monika Bendová, složit ještě v dubnu slib zastupitelů. „Předpokládám, že se tak stane 24. dubna," poznamenal starosta.

Leona Bucharová včera pro Deník uvedla, že důvodů k odchodu ze zastupitelstva má hned několik, ale uvádět je veřejně v tuto chvíli nechce.























Pavel Pilař



Bývalý místostarosta a bývalý zastupitel Netolic. Poprvé usedl do netolického zastupitelstva po volbách v roce 2002 jako bezpartijní za ČSSD.

V roce 2014 byl zvolen druhým nejvyšším počtem absolutních hlasů za Nezávislé pro Netolice.

























Leona Bucharová



Zastupitelkou Netolic byla zvolena v roce 2014 čtvrtým nejvyšším počtem absolutních hlasů za Nezávislé pro Netolice

























Vladimír Pešek



Starosta města Netolice. Poprvé byl do zastupitelstva města Netolice zvolen ve volbách v roce 2010, tehdy s nejvyšším počtem absolutních hlasů za Nezávislí pro Netolice, kteří nakonec skončili v opozici. Počátkem roku 2012 se z osobních důvodů vzdal mandátu zastupitele i postu předsedy konrolního výboru.

Podruhé opět s nejvyšším počtem absolutních hlasů byl zvolen do zastupitelstva a následně i starostou v roce 2014



