Dům hyzdí centrum, ale i tak je památkou

Prachatice (ANKETA) – Kaňkou na vzhledu historického centra je doslova dům s číslem popisným 181 v Neumannově ulici.

Dům v Horní ulici.Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Na rohový dům na křižovatce ulic Klášterní a Neumannova je aktuálně uvalena exekuce. Jen město už do zajištění statiky domu, který je v soukromém vlastnictví, investovalo téměř půl milionu korun. „Necháváme zpracovat statický posudek domu,“ uvedl Antonín Jurčo, vedoucí stavebně správního odboru MěÚ. Proto se město přihlásilo se k věřitelům.



Demolice domu možná není. „Jedná se o památku. Vzhledem k tomu, že majitel se o zajištění statiky nepostaral, musí se postarat město. Otázkou je, zda v budoucnu exekutor dům prodá,“ poznamenal Václav Janda, vedoucí finančního odboru.



Společnou zdí je spjata prachatická Galerie Neumannka s rohovým domem čp. 181 v Neumannově ulici. Vzhledem ke stavu rohového domu neskrývá majitel galerie Jakub Nepustil obavy o vlastní nemovitost.

„Pokud dům spadne, tak nám může spadnout kus domu. Nemluvě o tom, že sousedům zatéká, takže teče i k nám. Navíc se tam netopí,“ popsal potíže, s nimiž se potýká, Jakub Nepustil. I proto kontaktoval město s otázkou, jaký s domem má záměr. „Udělal se statický posudek. Já osobně vidím jako řešení dům odkoupit. Následně by bylo možné s památkou dál pracovat, získat granty na její záchranu a znovuoživení,“ poznamenal se slovy, že osobně odhaduje rekonstrukci řádově na patnáct milionů korun. „Nejsem si jist, nakolik se najde soukromý investor, který by dům chtěl koupit. Věřím, že ze strany města by tu šance, jak budovu využít, byla,“ doplnil.

Otázka pro Barboru Staňkovou z Prachatic,

studentku dějin a filozofie umění

Jakou historickou hodnotu má dle vás dům s číslem popisným 181 v Klášterní ulici?

Ulice Neumannova a Horní vznikly již při založení města a patří tak k nejstarším ulicím Prachatic. Nárožní dům čp. 181 se nachází v pohledově exponované poloze při vstupu na náměstí z hospicu. Jde o původně gotický dům, který prošel renesanční přestavbou zřejmě ve druhé polovině 16. století. Dnešní stav zmiňovaného domu tomu bohužel neodpovídá a je opravdu tristní. Vzhledem k dlouhodobému chátrání a zanedbávání objektu je s podivem, že vůbec stojí. Dochované je vesměs pouze obvodové zdivo, jež je v kontrastu s relativně nedávno opravenou renesanční atikou s obloučkovými štíty. Přitom by po vhodné rekonstrukci mohl objekt tvořit výraznou dominantu ulic Neumannova i Horní.

Co s rozpadlým domem u centra?