Dotaci si město i letos nechá celou

Netolice – Téměř jeden milion dvě stě tisíc korun, které získalo v letošním roce město Netolice na regeneraci městské památkové zóny, si již potřetí ponechá v plné výši.

Netolická radnice změnila svoji tvář, má novou fasádu.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

„Chceme dokončit fasádu radnice,“ uvedl Vladimír Pešek, starosta města. S tímto záměrem šel i do zastupitelstva a stejně, jako v předchozích letech se setkal se souhlasným stanoviskem přítomných zastupitelů.



Radnici město opravuje v etapách už od roku 2014, kdy nechalo ještě bývalé vedení města opravit část střechy. O rok později už nové vedení za pomoci peněz na regeneraci městské památkové zóny opravu střechy dokončilo a pustilo se do opravy fasády.



V loňském roce se podařilo téměř kompletně opravit celou vnější fasádu budovy, včetně boků. Letos by tak Netoličtí chtěli pokračovat na zbývajících stěnách radnice. Podle starosty Vladimíra Peška by mohlo zbýt i na vícepráce, a to podle vysoutěžené ceny.