Dotace pro sportovní oddíly dostanou pravidla ještě letos

Prachatice – Milion a půl rozdělili mezi sportovce nejprve Prachatičtí radní a po nich hned zastupitelé.

Prachatičtí každoročně vyhlašují dvě výzvy grantů a podle výše částek pak peníze rozdělí buď radní, nebo zastupitelé. Nejprve ale jednotlivé žádosti dostane na stůl výběrová komise, která z připravených podkladů od jednotlivých oddílu navrhuje částky. V letošním roce město Prachatice mezi sportovní oddíly rozdělovalo milion a půl.

Pravidla nejsou, nebo o nich ví jen někdo



Podle některých zastupitelů se rozdělování peněz děje bez přesně daných podmínek. Na to poukázala zastupitelka Radka Paulová a uvedla, že: „Informace, podle kterých se peníze rozdělují nejsou nikde zveřejněny.“ Tím vlastně vytkla vedení města, že komise žádná pravidla nemá. S tím souhlasila Hana Rabenhauptová, garant grantů za Městský úřad v Prachaticích. „Komise si pravidle stanovuje sama,“ podotkla s tím, že ze žádostí připraví podklady pro výběrovou komisi. V ní jsou vybráni zástupci jednotlivých politických uskupení napříč zastupitelstvem. Jenže Radka Paulová v loňském roce vystoupila z řad ANO, za které získala zastupitelský mandát, proto letos do komise jmenována nebyla. Členy jsou také odborníci ze sportu. „Jedním z nich byl například Jiří Trněný z prachatické České unie sportu,“ doplnila zastupitelka Jana Krejsová (ČSSD). Připomněla, že komise přihlíží i k tomu, o kolik se zvýšila členská základna jednotlivých oddílů. „Není možné stanovit přesný matematický vzorec,“ dodala. Už při loňském rozdělování dotací ale podle Radky Paulové byla dlouhá diskuze o pravidlech pro přidělování peněz, ale nic se nezměnilo.



Starosta Prachatic Martin Malý vysvětlil, že pro výběrovou komisi jsou podstatné údaje, které jednotlivé spolky vyplňují v žádosti. Zástupci oddílů musejí uvést počty členů a z toho dětí, rozpočet oddílu v předešlém roce nebo také počet a jména těch, kteří reprezentují město Prachatice, jak na republikových, tak mezinárodních soutěžích. „Je tedy zřejmé podle čeho se komise rozhoduje,“ uvedl. Rozhodování komise je podle někoho složité a nikdy nebude spravedlivé. „Například fotbalisté dostali letos o dvanáct procent méně než loni,“ podotkl prachatický starosta.

Je to na starostovi



Jan Bauer (ODS) vyzval vedení města, aby se o jasná pravidla postaral ten, kdo má na starosti sport ve městě. „A protože nemáte rozdělené kompetence a hlavní je starosta, měl by to udělat právě on,“ řekl. Starosta Martin Malý na to konto uvedl, že za sport a komunikaci s oddíly je na Městské úřadu zodpovědná Lenka Houšková. „To je jedna z jejich pracovních povinností,“ vysvětlil starosta a zároveň vyzval zastupitele, aby podklady pravidel vytvořili i oni sami. „Běžný zastupitel však nemá za sebou úřednický aparát, aby mohl něco takového připravit. I já osobně jsem velmi častým žadatelem o dotační peníze a přesně ze zadání vím, jaké údaje v žádosti jsou bonifikovány a jaké jsou podmínky,“ oponovala Růžena Štemberková (KDU – ČSL).



Miroslav Lorenc (ANO 2011) ještě při jednání zastupitelstva vznesl dotaz, zda by pro sportovní oddíly bylo možné vyčlenit více peněz. Granty pro sportovní oddíly začalo město Prachatice rozdělovat v době, kdy mělo dostatek financí odvedených do městské kasy z hracích automatů. „Zdroj ale vyschl, víc peněz nemáme,“ ujistil Martin Malý. Také proto se Jan Bauer zajímal o to, kolik a zda zůstanou ve městě herny, z jejich odvodů město čerpá peníze pro rozvoj sportu.

Dají je na papír



Radce Paulové se v samém závěru jednání zastupitelů, v bodu různé, nakonec povedlo prosadit, že tato pravidla budou písemně specifikovaná. S jejím návrhem usnesení, že zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit přípravu a zpracování metodického pokynu pro hodnocení žádostí o granty města a toto předložit zastupitelům nejpozději do 30. září 2017. „Nemám s tím problém, pravidla, podle kterých jsou peníze rozděleny dostanou písemnou podobu a předložím je zastupitelům,“ zakončil Martin Malý.

Jak byly rozděleny peníze pro sportovní oddíly v Prachaticích:

oddíl chtěli (v tisících Kč) dostali (v tisících Kč) Český rybářský svaz 20 18 Atletika Prachatice, z.s. 150 80 SSAŠ Prachatice – lukostřelba 500 18 David Leszkow, horská kola 35 10 Jiří Srch, triatlon 50 10 DC 90210 Prachatice, šipky 15 5 FK Tatran Prachatice 600 400 FO – Michal Piloušek, triatlon 35 10 HBC Prachatice, hokejbal 200 140 Karatedo Klub Tsunami 194 55 Lyko Klub Prachatice 300 180 Tenisový klub Prachatice 150 18 Tenis DDM Prachatice 70 25 SDH Staré Prachatice 40 20 Šumavský Triatlon Prachatice 70 35 Crabdance Prachatice 400 135 TTC Libín – stolní tenis 150 119 Lyžařský spolek Prachatice 200 30 Plavání Prachatice, z.s. 179 32 TJ Tatran Prachatice, oddíl judo 135 135 Vodáci Prachatice 45,5 25