Dospělé taneční páry si dokáží taneční více užít

Hracholusky / Vitějovice - Na věku u tanečních nezáleží, důležité je chtít se učit.

Taneční lektoři Radka Karvánková a Martin Slobodník.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Sedm pátečních večerů věnovali taneční lektoři Martin Slobodník a Radka Karvánková párům, které se v dospěkém věku rozhodli začít se učit společenským tancům. Minulý pátek pak předvedli svým přátelům a rodinám, jak základy zvládly. A jak kurz hodnotí samotní lektoři?

Jak jste s výsledkem spokojeni?

Martin Slobodník: Obecně se dá říct, že čas strávený na tanečních kurzech považujeme za příjemný. V podstatě máme za to, že na věku nezáleží a pokud jsou páry ve zralejším věku, mají kurzy zcela jiného ducha.

Radka Karvánková: Za oba asi mohu říct, že se nám na kurzu sešla vynikající skupina lidí. Páteční večery byly v naprosto uvolněné atmosféře, docela jsme se společně i pobavili a určitě se i něco naučili.



Jak na tom na začátku páry byly, zkoušeli jste je?

Radka Karvánková: Určitý obrázek jsme si udělali na první lekci, začali jsme nejjednodušším tancem blues a zjistili jsme, že se ho někdo vůbec neučil, nebo jej moc neumí. V průběhu celého kurzu jsme výuku přizpůsobovali účastníkům kurzu.

Martin Slobodník: Na začátku jsme zjistili, jak na tom jednotlivé páry jsou. Řada z nich navštěvovala kurzy před lety a stává se, že dříve se některé tance vyučovaly poněkud jinak, nebo se neučily vůbec. To se týká například latinskoamerické salsy, o kterou jsme obohatili náš kurz.



Jaké tance se tedy naučili?

Martin Slobodník: Co jsme věděli, všichni nějakým způsobem uměli tančit valčík a polku, i když v trochu odlišné formě. My vyučujeme polku skočnou, takže jsme se snažili taneční styl sjednotit.



A co disko polka, jak ta jim šla?

Radka Karvánková: Vzali ji velmi dobře. Velmi se jim zalíbila a určitě patří k nejoblíbenějším tancům.



A který tanec dal párům, lidově řečeno, nejvíce zabrat?

Radka Karvánková: Z těch standardních tanců, pokud mohu konstatovat, to bylo určitě tango, které je velmi náročné zejména na rytmizaci. Z latinskoamerické části pak částečně cha-cha a zčásti i jive, ale nakonec to zvládli úplně všichni.



Jaký je rozdíl mezi páry, které začínají na prvních tanečních ve studentském věku od nuly, a které už přece jen nějaké zkušenosti včetně životních mají? Přece jen se jednalo vesměs o manželské páry?

Radka Karvánková: Taneční pro mládež jsou i více svázanější v tom, že se zabývají i společenskou etiketou, kterou do těchto kurzů už nezařazujeme. Přece jen se jedná o dospělé páry na jisté úrovni. Na druhou stranu se s nimi pracuje lépe, atmosféra je uvolněnější a dokáží si taneční užít.

Martin Slobodník: Pro mladé páry mají taneční trochu jiný význam, páry se teprve vzájemně poznávají. Naše kurzy už navštěvovaly v zásadě stabilní především manželské páry. Myslím si, že pro ně je to určitě příjemné zpestření po tom celotýdenním shonu. Dnešní doba je hodně uspěchaná a taneční kurz dovoluje na chvíli se zastavit, poslechnout si příjemnou hudbu a strávit s partnerem čas i trochu jinak.



Zaznělo na těchto kurzech i ono tradiční: Pánové, zadejte se?

Martin Slobodník: My dokonce říkáme: Pánové, zadejte si své partnerky, aby náhodou nedošlo k nechtěným faux pais.



Trvali jste na klasickém společenském úboru, tedy oblek, motýlek, bílá košile pro pány a šaty pro dámy?

Martin Slobodník: Vyučujeme taneční kurzy i v Českých Budějovicích, ale musím říci, že tady jsme zvolili poněkud uvolněnější atmosféru. Na tanečních párech jsme nevyžadovali žádný zvláštní dress code, nicméně mám za to, že všichni sami vycítili, že společenský oděv je vhodný. A všechny páry bych chtěl pochválit, protože to dodržovaly po celou dobu kurzů, byť jsme je o to vysloveně nežádali.



Jak na tom byly dámy?

Radka Karvánková: Ty si to zcela jistě užívaly, na páteční večer se mohly vyparádit, vždy přišly krásně oblečené a nalíčené.



V tuto chvíli je jasné, že koncem ledna budou kurzy pokračovat?

Radka Karvánková: Je tomu tak, tento kurz posuneme dál, už to nebudou začátečníci, ale již mírně pokročilí. Můžeme prozradit, že otevřeme ve stejném termínu další kurz pro začátečníky opět v sále v Hracholuskách.



Nakolik se změní skladba tanců pro pokračující kurz?

Martin Slobodník: Přidáme si další tance, které páry zatím netančily. Přidáme si například rumbu a uvidíme, jaké se sejdou páry, takže možná to bude i samba. Ale hlavně si přidáme další taneční figury v tancích, které jsme se již naučili. Takže skladba tanců bude sice víceméně obdobná, ale o něco náročnější. A pro zajímavost si přidáme řecký tanec, nebo letkis. Ale to by bylo spíše pro zpestření.



Když osobně navštívíte nějaký ples, nemrzí vás, že to, co vy učíte své kurzisty, pak na parketě při tradiční sestavě tři na tři vlastně nevyužijí?

Martin Slobodník: Řada našich již pokročilých kurzistů, kteří mají za sebou s námi tři čtyři kurzy, se naopak sama snaží aktivně na plesech to, co se naučili, na plesech prodat. Takže jsou na parketě mezi prvními a dokud je taneční prostor, snaží se si tanec co nejvíce užít. A byť jsou to plesy na venkově, hraje se při nich jive i cha-cha.

Radka Karvánková: Spousta kapel už svůj repertoár pro plesy a bály přizpůsobila tak, aby si každý našel to své.



Dá se říci, že taneční kurzy pro starší a pokročilé zažívá určitou renesanci?

Martin Slobodník: Myslím si, že to tak je, velké popularitě se těší televizní pořad Star Dance. Lidi to zajímá, velmi rádi to sledují a podle mého si řeknou, proč to nezkusit také.

Radka Karvánková: Je to znát i na plesech, společenský tanec se opět dostal do většího povědomí veřejnosti právě díky Star Dance.