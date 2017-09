Domácí máslo je prostě „lahoda“

Výrov – Domácí máslo má podle Lucie Schmiedové, majitelky farmy Výrov u Husince na Prachaticku, výtečnou chuť.

„Když ho chcete rozetřít na chleba, moc to nejde, je tuhé a krásně žluté. Ale tu chuť nic nenahradí. Prostě pravé neošizené máslo,“ tvrdí. Máslo pro svou rodinu vyrábí jen, když má dostatek mléka. „Manžel se o to pokoušel v máselnici, ale podle mě to jde lépe a rychleji elektrickým

mixérem,“ říká.

Těm, kteří si chtějí máslo vyrobit, radí, aby koupili smetanu s nejméně třiceti procenty tuku. „Z té méně

tučné nejde pořádně ani šlehačka,“ popisuje a dodává, že to chce smetany alespoň tři. Hlavně prý je třeba máslo silou ždímat pod ledovou vodou, aby z něj vyteklo všechno podmáslí. Takové máslo lze udržet čerstvé i měsíc.

„Podle staré babské rady je třeba ho uložit do kameninové nádoby s ledovou vodou a dát do lednice,“ prozradila. Ona sama má nejraději máslo bez přísad. Ale velmi chutné je i osolené nebo s přidanými bylinkami.