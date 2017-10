Dohoda padla: Střelci se odstěhují k lesu na druhé straně Prachatic

Prachatice - Ještě v letošním roce dojde na smlouvu a následný odkup areálu Střelnice Prachatice.

Prachatickému deníku to potvrdil starosta Martin Malý s tím, že areál střeleckému klubu zapůjčí do doby než začne užívat novou střelnici. „To se stane nejpozději do konce roku 2019,“ upřesnil starosta. Zastupitelé se zároveň shodli, že chtějí prodat střelcům pozemek nad sběrným dvorem, kde město a střelecký klub střelnici postaví. Jen vykoupení areálu stávající střelnice bude stát přibližně 11,5 milionu korun. „Přesnou sumu řekne soudní znalec. Ač posudek existuje, je nutné ho aktualizovat,“ vysvětlil Martin Malý. Zastupitelé také uvolnili peníze na projekt nové střelnice, který by měl být příští rok.

- Město Prachatice odkoupí areál střelnice, tedy budovu s čp. 897 a 12 674 m2 pozemků. Cenu stanovení znalec.

- Střelci odkoupí od města 1070 m2 pozemku na krytou střelnici za 400 Kč/m2/ + DPH.

- V roce 2018 město a střelci připraví projekt na nový areál střelnice a začnou stavět.

- Současnou střelnici město střelcům do doby přestěhování zapůjčí.

Po mnoha letech dohadů, sedmi možných lokalitách, peticích místních obyvatel, je konečně jasno, že Střelnice v Prachaticích Pod Cvrčkovem nezůstane. Dohoda mezi Střeleckým klubem a městem je před podpisem.

Znamená to, že do konce roku město koupí areál Střelnice. Střelecký klub by měl následně koupit pozemek nad sběrným dvorem, kde postaví novou krytou střelnici. Hned vedle té město postaví vlastní střelnici malorážkovou. „Pokud vše půjde podle plánu, který si představujeme, stavíme na podzim příští rok a do konce roku 2019 by měla být střelnice na novém místě,“ popsal plány Martin Malý. Přestěhováním Střelnice Prachatice nad sběrný dvůr město konečně plně prolomí stavební uzávěru na pozemcích Pod Cvrčkovem.