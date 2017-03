Prachatice /FOTOGALERIE/ - Dobrovolnické centrum Prachatice zahájilo výstavu Dobrovolník v každém z nás aneb Co má na triku, a to vernisáží ve čtvrtek 16. března v domě Křižovatka u parku.

Výstavu je možné vidět celý březen a část dubna v sále Ametyst v KreBul, o. p. s. Dobrovolník je člověk, který věnuje svůj čas, energii, znalosti, péči…někomu nebo něčemu smysluplnému. Avšak má na sobě velkou zodpovědnost a „na triku“ nejen pohodu klienta, ale často i chod celé organizace, hladké fungování aktivit, příjemnou náladu personálu atd. Dobrovolník má jistě mnoho otázek, které jej vedou v činnosti: „Je to dost velké? Nemá to díry? Jak je to sešité? Kolik to stojí? Je to z ČR nebo zahraničí? Sluší mi to? Je to IN? Co tím zakrývám…?“.



I takové otázky si člověk musí položit, jelikož „šaty dělají člověka“. A to mohli napsat i účastníci na malá trička v rámci aktivity: Co dělá člověka člověkem? Srdce na dlani, pomoc potřebným, radost z činnosti, pohoda, úsměv… A jen se potvrdilo, jaký by měl dobrovolník být. Účastníci se pak podělili o své zkušenosti s dobrovolníky, s potřebami, které mají či co by uvítali od dobrovolníků nebo samotného DC Prachatice.



Na vernisáži byla představena nejen skládačka, kterou KreBul, o. p. s. vydala v rámci projektu Dobrovolník v každém z nás, podpořeném z programu Era pomáhá regionům, ale i nová databáze dobrovolnických příležitostí. Ředitel společnosti Zdeněk Krejsa uvedl: „Nová databáze skrývá dvě možnosti. Za prvé dává příležitost dobrovolníkům, kteří chtějí věnovat sebe/svůj čas, zadat svou nabídku, tedy popsat, kdy mohou organizace, instituce či jednotlivci využít jeho pomoci, v jaké oblasti, jakém čase. Druhá možnost dává organizacím či jednotlivcům možnost zadat svou poptávku, že hledají v určitém termínu a na určitou akci či činnost dobrovolníky.“



Dobrovolnické centrum Prachatice tak výstavou pokračuje v představování jednotlivých projektových pracovišť a činnosti KreBul, o. p. s. v rámci oslav 10 let svého fungování.



Jiří Gabriel Kučera