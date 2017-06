Do útrob hráze se můžete podívat mimořádně večer

Písecko – V pátek večer se budou konat tradiční noční prohlídky vodní elektrárny u hráze orlické přehrady, která se nachází už ve Středočeském kraji. Návštěvníci nahlédnou i do vnitřních prostor hráze.

Hráz orlické přehrady.Foto: archiv Deníku

Je to druhá největší vodní elektrárna v republice a funguje od let 1960–61. Má čtyři plně automatizovaná soustrojí s Kaplanovými turbínami. Jedno desetilopatkové kolo bylo v době uvedení do provozu světovou raritou a získalo na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu zlatou medaili.

Exkurzi si může užít celá rodina s dětmi nad šest let. Je nutné se ale objednat na e-mailu: pisecko@email.cz. „V objednávce je třeba uvést celá jména osob, která se budou exkurze účastnit, a napsat z nabídky vybraný čas,“ připomněl za pořadatele Martin Slavík. Dodal: „Díky horkému a suchému počasí dokážeme lépe demonstrovat důležitost systému Vltavské kaskády a jak je třeba o vodu, potažmo energii, pečovat.“ Noční exkurze se budou konat v pátek ve 20, 21.30, 23 hodin a o půlnoci. Další pak v srpnu. Po předchozí rezervaci je možné se sem podívat i ve dne, a to v pondělí, středu a sobotu.