Do prvních tříd v Prachaticích se zapsalo sto šedesát šest dětí

Prachatice - Na čtyřicet dětí během pátečního odpoledne, další přibližně dvacítka budoucích prvňáků přišla k zápisu do první třídy Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích v sobotu dopoledne.

Nejvíce dětí zapsali rodiče do ZŠ Vodňanská v Prachaticích. Tam se tvořily dlouhé fronty.Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Ředitelka školy Petra Sandanyová neskrývala nad počtem budoucích prvňáčků úsměv. „Jen to papírování, toho je příliš," posteskla si. Ocenila však pozdější termín zápisů do školy. „Je to výhoda. Odkladů je méně," potvrdila. Zároveň už rodiče rovnou k zápisu měli potřebné dokumenty, když chtěli, aby jejich dítě mělo odklad školní docházky. A tak rovnou ze školní budovy odcházeli s rozhodnutím, že jim bylo v odkladu vyhověno. „Ale až dosud jsme se nesetkali s tím, že rodičům odklad odborníci nedoporučili. S takovým vyjádřením jsme se letos setkali poprvé," doplnila Petra Kaimlová, výchovná poradkyně školy.



V sobotu 8. dubna hodinu před obědem už bylo jasno, že do Vodňanky přijali do prvních tříd 56 dětí. K zápisu jich přišlo 64 a v osmi případech rodiče požádali o odklad. „Zvažuji, že od září otevřeme tři první třídy," doplnila Petra Sandanyová.



Do Základní školy v Národní ulici přišlo podle informací Hany Bolkové, ředitelky ZŠ, k zápisu padesát jedna dětí, u deseti rodiče požádali o odklad. V září přijde do školy 41 prvňáčků, z toho čtrnáct jich nastoupí do montessori tříd. Klasická první třída v ZŠ Národní tak bude mít 27 prvňáčků.



Do Základní školy Zlatá stezka se přišlo zapsat celkem 52 dětí. „V deseti případech rodiče pořádali o odklad," upřesnila Lenka Králová, ředitelka základní školy. V září tak do prvních tříd nastoupí 42 nových prvňáků.