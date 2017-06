Deváťáci z prachatické Vodňanky zvládli akademii na jedničku

Prachatice /VIDEO/ - Středa 28. června byla v Základní škole ve Vodňanské ulici v Prachaticích v režii devátých tříd. Už od rána totiž vystupovali při Akademii devátých tříd nejprve pro první a následně pro druhý stupeň.

Hlavní část programu ale startovala ve tři hodiny odpoledne. To si vycházející žáci pozvali do tělocvičny rodiče, kamarády a všechny učitele, aby se akademií rozloučili také s nimi. Jedinečná byla vystoupení, která deváťáci secvičili s prvňáčky. Ve Vodňance to totiž funguje tak, že žáci devátých tříd se starají o své nejmladší spolužáky už od září. Vrcholem jejich spolupráce během školního roku je právě akademie. A nutno dodat, že obě třídy to s mladšími spolužáky perfektně zvládly a zaslouženě z tělocvičny odcházely za obrovského potlesku.



Deváťáci se nezapomněli rozloučit ani se svými učiteli, hlavně těmi třídními, a tak 9. B se loučila s třídní učitelkou Vladimírou Sítkovou, ale také s paní učitelkami, které je dovedly na druhý stupeň školy Dagmar Hudeck a Martinou Hromádkovou. 9. A poděkovala Petře Kaimlové a z prvního stupně Evě Sosnové. Samostatné poděkování a květina se dostala pro všechny vyučující od první až do deváté třídy, a také pro ředitelku Petru Sandanyovou. Akademie se povedla a nejedno oko přítomných rodičů se lesklo pod záplavou slz. Poslední loučení čeká obě devítky v pátek 30. června při předání posledního vysvědčení na základní škole.